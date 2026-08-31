Economist: Ο φόβος του Πούτιν για την Ουκρανία – «Θα με κρεμάσουν» αν χάσω τον πόλεμο, ετοιμάζει νέα κλιμάκωση

Ο Βλαντιμίρ Πούτιν φοβάται ότι μπορεί να βρεθεί αντιμέτωπος με σοβαρές συνέπειες, ακόμη και να «τον κρεμάσουν», εάν τερματίσει τον πόλεμο στην Ουκρανία χωρίς να μπορεί να «πουλήσει» μια νίκη, και φέρεται να εξετάζει περαιτέρω κλιμάκωση της σύγκρουσης, σύμφωνα με πηγή που επικαλείται πληροφορίες από το Κρεμλίνο στον Economist.

Άνθρωποι που βρίσκονται κοντά στη ρωσική ηγεσία υποστηρίζουν ότι ο Βλαντιμίρ Πούτιν έχει επιλέξει να συνεχίσει και να εντείνει τον πόλεμο στην Ουκρανία, καθώς φοβάται την αντίδραση της ρωσικής κοινής γνώμης σε περίπτωση που τελειώσει ο πόλεμος χωρίς να έχει εξασφαλίσει τους στόχους που έχει θέσει.

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Σε ομιλία του στις 22 Αυγούστου, ο Πούτιν κατηγόρησε την Ουκρανία ότι «άνοιξε το κουτί της Πανδώρας» και προειδοποίησε για «αντίδραση στους πιο ευαίσθητους τομείς της οικονομίας σας».

Η επίσκεψη – αστραπή του επικεφαλής της CIA στη Μόσχα

Η εκτίμηση αυτή έρχεται την ώρα που παραμένουν αντικρουόμενες πληροφορίες σχετικά με την αιφνιδιαστική επίσκεψη του διευθυντή της CIA, Τζον Ράτκλιφ, στη Ρωσία την περασμένη εβδομάδα.

Ο διευθυντής της CIA Τζον Ράτκλιφ / REUTERS / Jonathan Ernst

Σύμφωνα με μία εκδοχή, ο Ράτκλιφ μετέβη στη Μόσχα – και μάλιστα μέσα σε θωρακισμένη κάψουλα – για να προειδοποιήσει τον Πούτιν να μην επιτεθεί σε χώρες του ΝΑΤΟ. Μια άλλη εκδοχή αναφέρει ότι μετέφερε στον Ρώσο πρόεδρο μια ιδιαίτερα δυσοίωνη εκτίμηση για τις προοπτικές της Ρωσίας και επιχείρησε να τον πείσει να προχωρήσει σε διαπραγματεύσεις.

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CIA Director John Ratcliffe landed in Moscow on Tuesday aboard a U.S. Air Force C-17 equipped with a new airborne classified command center, a mobile SCIF allowing secure communications from inside Russian airspace.



The Roll-On Conference Capsule (ROCC), fielded in March 2026,… pic.twitter.com/YEp68WQefh — Visegrád 24 (@visegrad24) August 27, 2026

Η αμερικανική πλευρά φέρεται να έχει πληροφορίες σύμφωνα με τις οποίες η Ρωσία θα μπορούσε να προχωρήσει σε νέες κινήσεις, καθώς η στρατιωτική της εκστρατεία στην Ουκρανία έχει αντιμετωπίσει εκ νέου προβλήματα στο πεδίο της μάχης.

Μετά την επίσκεψη, το Κρεμλίνο άφησε να εννοηθεί ότι δεν αναζητά ακόμη ειρήνη με τη Δύση, προειδοποιώντας ότι είναι «πολύ νωρίς» για να εκτιμηθεί εάν μπορεί να ξεπεραστεί η βαθιά κρίση στις σχέσεις ΗΠΑ-Ρωσίας. Παράλληλα, υποστήριξε ότι «η Ουκρανία χάνει σίγουρα τον πόλεμο».

Νέα χτυπήματα στην Ουκρανία

Την ίδια ώρα, το ρωσικό υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε ότι προετοιμάζεται για μεγάλης κλίμακας επιθέσεις εναντίον των ενεργειακών υποδομών της Ουκρανίας, ως αντίποινα για τα ουκρανικά πλήγματα. Η Μόσχα υποστηρίζει ότι οι επιθέσεις θα στοχεύσουν εγκαταστάσεις του ενεργειακού τομέα, μετά τα χτυπήματα του Κιέβου σε ρωσικές υποδομές, μεταξύ άλλων στον πετρελαϊκό και ενεργειακό τομέα.

Τον περασμένο χειμώνα, η Ρωσία είχε πραγματοποιήσει επανειλημμένες επιθέσεις σε ουκρανικούς σταθμούς παραγωγής και διανομής ηλεκτρικής ενέργειας, προκαλώντας σοβαρές ζημιές και αφήνοντας εκατομμύρια ανθρώπους χωρίς ρεύμα και θέρμανση εν μέσω πολικών θερμοκρασιών.

Τους τελευταίους μήνες, οι δύο πλευρές έχουν εντείνει τις επιθέσεις μεγάλης εμβέλειας, με στόχους αποθήκες, επιχειρήσεις, εγκαταστάσεις πετρελαίου, λιμάνια και πλοία, γεγονός που έχει οδηγήσει και σε αύξηση των απωλειών μεταξύ αμάχων.

Η Βρετανία στο στόχαστρο της Μόσχας

Την ίδια στιγμή, αυξάνεται η ανησυχία στη Δύση για πιθανή επέκταση της ρωσικής επιθετικότητας πέρα από την Ουκρανία.

Η Μόσχα έχει ήδη απειλήσει τη Βρετανία για τη στήριξη που παρέχει στο Κίεβο. Το Κρεμλίνο κατηγόρησε τη Βρετανία ότι «συμμετέχει σε αυτόν τον πόλεμο» στο πλευρό της Ουκρανίας, μετά τις τελευταίες αποφάσεις του Λονδίνου σχετικά με την ενίσχυση της ουκρανικής αμυντικής βιομηχανίας και την παραγωγή πυραύλων μεγάλου βεληνεκούς.

Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ, υποστήριξε επίσης ότι η Βρετανία «ρίχνει συστηματικά λάδι στη φωτιά» και εμποδίζει την πρόοδο της ειρηνευτικής διαδικασίας.

Παράλληλα, δυτικές υπηρεσίες πληροφοριών εμφανίζονται ολοένα και πιο ανήσυχες για το ενδεχόμενο η Ρωσία να επιχειρήσει κάποια στιγμή να δοκιμάσει τις αντοχές του ΝΑΤΟ.

Τα πιθανά σενάρια περιλαμβάνουν από μεγάλης κλίμακας κυβερνοεπίθεση και δράσεις δολιοφθοράς μέχρι την κατάληψη εδαφών από ένοπλες ομάδες ή μια περιορισμένη στρατιωτική εισβολή στην ανατολική πτέρυγα της Συμμαχίας.

Η Ρωσία έχει ήδη κατηγορηθεί ότι διεξάγει έναν «σκιώδη πόλεμο» στην Ευρώπη, με σαμποτάζ, κυβερνοεπιθέσεις, drones, εκστρατείες παραπληροφόρησης και εκφοβισμό.

«Θα με κρεμάσουν»

Μέσα σε αυτό το κλίμα, ο Πούτιν φέρεται να απορρίπτει την ιδέα ότι ο πόλεμος πλησιάζει στο τέλος του.

Σε δηλώσεις του χαρακτήρισε τη σύγκρουση «ειδική στρατιωτική επιχείρηση» και δήλωσε: «Συνεχίζεται. Θα προχωρήσουμε μόνο μπροστά». Την ίδια ώρα, οι οικονομικές και κοινωνικές πιέσεις στη Ρωσία αυξάνονται, ενώ η δυσαρέσκεια φέρεται να είναι ακόμη μεγαλύτερη στους κύκλους της ρωσικής ελίτ, σύμφωνα με τον Economist.

Πηγή που επικαλείται το περιοδικό υποστηρίζει ότι ο Πούτιν θεωρεί πως κινδυνεύει προσωπικά εάν τερματίσει τον πόλεμο χωρίς να έχει πετύχει τουλάχιστον τον ελάχιστο στόχο του, δηλαδή την κατάληψη ολόκληρου του Ντονμπάς.

«Θα με κρεμάσουν», φέρεται να είπε ο Ρώσος πρόεδρος, σύμφωνα με την ίδια πηγή.