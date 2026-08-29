Νότια Αφρική: Ανατριχιαστικά βίντεο με αεροπλάνα της Airlink που περνούν «ξυστά» από στάδιο στο Κέιπ Τάουν

Ανατριχίλα προκάλεσαν δύο ειδικά αεροσκάφη της Airlink Embraer E-Jets πραγματοποίησαν μια εκπληκτική πτήση σε χαμηλό υψόμετρο πάνω από το στάδιο DHL στο Κέιπ Τάουν της Νότιας Αφρικής, το Σάββατο (29.08.2026).

Η τρομακτική διπλή πτήση σημειώθηκε λίγο πριν την έναρξη του αγώνα μεταξύ των Springboks της Νότιας Αφρικής και των Νεοζηλανδών All Blacks, στο πλαίσιο μιας νέας περιοδείας ράγκμπι «Η Μεγαλύτερη Αντίπαλος του Ράγκμπι». Μάλιστα, η στιγμή που περνούν «ξυστά» τα αεροσκάφη από το στάδιο μεταδόθηκε ζωντανά σε τηλεοπτικές οθόνες σε όλη τη χώρα προτού γίνει viral στο διαδίκτυο, αφού οι σοκαρισμένοι τηλεθεατές αντέδρασαν στο πόσο απίστευτα χαμηλά φαίνονταν τα αεροπλάνα.

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Βίντεο, το οποίο τραβήχτηκε από το επίσημο υλικό της εκδήλωσης, είναι αυτό που άφησε τόσους πολλούς ανθρώπους άναυδους από αυτό που είδαν.

Το πρώτο αεροσκάφος να φαίνεται να βρίσκεται επικίνδυνα κοντά στην οροφή του σταδίου – και ακόμη περισσότερο όταν αρχίζει να σηκώνεται, με αποτέλεσμα η ουρά να πέφτει ακόμη χαμηλότερα.

Ωστόσο, οι γωνίες λήψης μπορεί να είναι παραπλανητικές, καθώς είναι δύσκολο να εκτιμηθεί με ακρίβεια το πόσο κοντά βρισκόταν το αεροσκάφος στην οροφή του σταδίου.

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Πλάνα που τραβήχτηκαν από την άλλη πλευρά του σταδίου δείχνουν ότι υπήρχε πολύ μεγαλύτερη απόσταση μεταξύ των αεροπλάνων και του σταδίου.

Embraer E195-E1 da Airlink com pintura toda preta faz uma passagem extremamente baixa em estádio na Cidade do Cabo, na África do Sul durante clássico de Rugby contra a Nova Zelândia



Dados do @flightradar24 apontam que o jato estava a 50 pés (15m) de altitude https://t.co/kwxxhxxlXj pic.twitter.com/GjRlNPDlN6 — AEROIN (@aero_in) August 29, 2026

Οι πτήσεις σε χαμηλό υψόμετρο γύρω από στάδια για μεγάλες αθλητικές εκδηλώσεις είναι αρκετά συχνές στη Νότια Αφρική, με αυτά τα θεάματα να εντοπίζουν τις ρίζες τους στο 1995, όταν ένα Boeing 747 jumbojet της South African Airways πέρασε με θόρυβο πάνω από το στάδιο Ellis Park για τον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ράγκμπι.

Η παράδοση διατηρείται ζωντανή από τότε, μεταξύ άλλων με πτήσεις του Boeing 777 της Qatar Airways για το ομώνυμο Qatar Airways Cup.