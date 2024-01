Συγκλονισμένοι είναι οι Βρετανοί με την ξαφνική είδηση ότι τόσο η Κέιτ Μίντλετον όσο και ο Βασιλιάς Κάρολος νοσηλεύονται στο νοσοκομείο καθώς αντιμετωπίζουν προβλήματα υγείας.

Σε αντίθεση με τον Βασιλιά Κάρολο, κανείς δεν γνωρίζει ποιο είναι το πρόβλημα που αντιμετωπίζει ακριβώς η Κέιτ Μίντλετον, ενώ στην ανακοίνωση από το παλάτι έγινε γνωστό πως έκανε ένα χειρουργείο στην κοιλιακή χώρα και θα χρειαστεί να παραμείνει στο νοσοκομείο από 10 έως 14 ημέρες. Μάλιστα, η ίδια δεν θα επιστρέψει στα καθήκοντά της πριν από το Πάσχα.

Την ίδια ώρα έγινε γνωστό πως και ο Βασιλιάς Κάρολος θα υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση στον προστάτη. O Βασιλιάς Κάρολος θα εισαχθεί στο νοσοκομείο την επόμενη εβδομάδα και έχει αναβάλει προγραμματισμένες δημόσιες υποχρεώσεις.

Η είδηση ότι τόσο ο Βασιλιάς Κάρολος όσο και η μελλοντική Βασίλισσα της χώρας, η Κέιτ Μίντλετον αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα υγείας προκάλεσε αναταραχή στους πολίτες της Βρετανίας.

Κανείς δεν γνωρίζει ποιο είναι ακριβώς το πρόβλημα υγείας που αντιμετωπίζει η Κέιτ Μίντλετον, ενώ ακόμα και τα σκανδαλοθηρικά μέσα ενημέρωσης αποφεύγουν να κάνουν την οποιαδήποτε εικασία.

Όπως ήταν αναμενόμενο το X (πρώην Twitter) πήρε φωτιά. Κάποιοι χρήστες εύχονται περαστικά στην Κέιτ Μίντλετον, κάποιοι άλλοι ανησυχούν ότι ενδεχομένως η μελλοντική βασίλισσα να βρίσκεται αντιμέτωπη με τον καρκίνο, κάτι που διέψευσε το παλάτι.

The current medical issues confronting the King and the Princess of Wales remind us of our vulnerabilities and of the importance of our health. Without it we have nothing.



Having had life-saving abdominal surgery myself in April, and a father who endured two procedures for… pic.twitter.com/gZEwC9D3gn — Lady Doi (@lady_doi) January 18, 2024

Kate Middleton might have cancer but I see the British Press and their fans are going to bully her to death. I’m no Royal family fan, but can’t folks just leave them alone or call out shitty work they do or don’t do? Feels like health should be off limits. — Jami (@digitaljami) January 17, 2024

Ωστόσο, κάποιοι δεν πιστεύουν λέξη απ’όσα έχει ανακοινώσει το παλάτι, λέγοντας πως πρόκειται για κάποια εξειδικευμένη αισθητική επέμβαση.