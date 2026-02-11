Κερτ Κομπέιν: Νέα ευρήματα αμφισβητούν την αυτοκτονία του 30 χρόνια μετά – «Ο θάνατος του ήταν ανθρωποκτονία»

Τριάντα χρόνια μετά την αυτοκτονία του Κερτ Κομπέιν, μια ανεπίσημη ομάδα ιατροδικαστών καταγγέλλει πως ο θάνατος του τραγουδιστή των Nirvana ήταν ανθρωποκτονία, σκηνοθετημένη ως αυτοκτονία.

Όταν ο frontman των Nirvana Κερτ Κομπέιν πέθανε στις 5 Απριλίου 1997 σε ηλικία 27 ετών, ο κόσμος της μουσικής θρήνησε. Το πτώμα του βρέθηκε στο διαμέρισμά του στο Σιάτλ και η αιτία θανάτου του κρίθηκε ότι ήταν αυτοτραυματισμός από κυνηγετικό όπλο στο πρόσωπο, καθώς ο Κομπέιν πάλευε για χρόνια με τη χρήση ναρκωτικών και την κατάθλιψη.



Ωστόσο δεκαετίες αργότερα, οι τελευταίες στιγμές του τραγουδιστή των Nirvana βρίσκονται ξανά υπό διερεύνηση. Μια νέα ανεξάρτητη έρευνα αναζωπυρώνει τη συζήτηση σχετικά με το τι πραγματικά συνέβη, αμφισβητώντας την απόφαση περί αυτοκτονίας και παραθέτοντας στοιχεία για βίαιη υπερβολική δόση ηρωίνης και για το πώς η αυτοκτονία θα μπορούσε να είναι σκηνοθετημένη ανθρωποκτονία.

Η ιατροδικαστική ομάδα παρουσίασε ένα έγγραφο με στοιχεία που έχουν αξιολογηθεί από ομότιμους και υποστηρίζουν ότι ο Κομπέιν μπορεί να ήρθε αντιμέτωπος με έναν ή περισσότερους δράστες, να του χορηγήθηκε βίαια υπερβολική δόση ηρωίνης για να τον «εξουδετερώσει» και στη συνέχεια να πυροβολήθηκε στο κεφάλι. Υποστήριξαν επίσης ότι η καραμπίνα που βρέθηκε στα χέρια του φέρεται να τοποθετήθηκε στα χέρια του.

Η ανεξάρτητη ερευνήτρια Michelle Wilkins, η οποία συνεργάστηκε με την ομάδα, δήλωσε στη Daily Mail ότι ο ειδικός ιατροδικαστής Brian Burnett εξέτασε τα στοιχεία της σκηνής του εγκλήματος και τη νεκροψία και κατέληξε στο συμπέρασμα ότι ο θάνατος του Κομπέιν ήταν ανθρωποκτονία. «Πρόκειται για ανθρωποκτονία. Πρέπει να κάνουμε κάτι γι’ αυτό» είπε.

Η έκθεση παρουσίασε δέκα σημεία αποδεικτικών στοιχείων που υποδηλώνουν ότι ο τραγουδιστής αντιμετώπισε έναν ή περισσότερους δράστες που τον ανάγκασαν σε υπερβολική δόση ηρωίνης για να τον ακινητοποιήσουν και στη συνέχεια να τον πυροβολήσουν στο κεφάλι, να βάλουν το όπλο στην αγκαλιά του και να αφήσουν πλαστό σημείωμα αυτοκτονίας.

«Υπάρχουν πράγματα στη νεκροψία που λένε, λοιπόν, περίμενε, αυτό το άτομο δεν πέθανε πολύ γρήγορα από έκρηξη πυροβολισμού» δήλωσε η Wilkins.

Οι αντιθέσεις και το «κουκούλωμα» της υπόθεσης

Τα ευρήματα της ομάδας υπογραμμίζουν άλλες βασικές αποκλίσεις στην αρχική αυτοψία και στο υλικό της σκηνής του εγκλήματος, όπως η «απόκοσμα καθαρή» περιοχή γύρω από το σώμα του Κομπέιν και ότι το χέρι του Κομπέιν – το οποίο βρέθηκε να πιάνει την κάννη της καραμπίνας – δεν είχε αίμα.

Η ομάδα τόνισε επίσης το σετ ηρωίνης του Κομπέιν, βρέθηκε τακτοποιημένο.

«Υποτίθεται ότι πρέπει να πιστέψουμε ότι έκλεισε τις βελόνες και έβαλε τα πάντα στην τάξη αφού έκανε τρεις ενέσεις, επειδή αυτό κάνει κάποιος ενώ πεθαίνει», δήλωσε στο Newsweek.

«Για μένα, μοιάζει σαν κάποιος να σκηνοθέτησε μια ταινία και να ήθελε να είσαι απόλυτα σίγουρος ότι πρόκειται για αυτοκτονία».

Η ομάδα των ερευνητών ζήτησε να ανοίξει εκ νέου η έρευνα, αλλά εκπρόσωπος της αστυνομίας του Σιάτλ δήλωσε στη Daily Mail ότι δεν πρόκειται να ξανανοίξουν την υπόθεση. «Ο ντετέκτιβ μας κατέληξε ότι πέθανε από αυτοκτονία, και αυτή παραμένει η θέση του τμήματος», πρόσθεσε ο εκπρόσωπος.

Η Wilkins υποστήριξε ότι ο Κομπέιν υπάρχει σοβαρή περίπτωση να είχε ακινητοποιηθεί πριν τον θανατηφόρο πυροβολισμό. «Πεθαίνει από υπερβολική δόση και έτσι μόλις αναπνέει, το αίμα του δεν κυκλοφορεί πολύ», υποστήριξε. «Αυτό σημαίνει ότι ο εγκέφαλος και το ήπαρ δεν λαμβάνουν οξυγόνο και έτσι επέρχεται ο θάνατος», πρόσθεσε.

Η ίδια επισήμανε ότι το μέγεθος και η λειτουργία του όπλου καθιστούν απίθανο το σενάριο ότι ο Κομπέιν, ο οποίος βρισκόταν σε κωματώδη κατάσταση, ήταν σε θέση να το χειριστεί.

«Αν κοιτάξεις τις φωτογραφίες του τόπου εγκλήματος, βλέπεις πόσο μεγάλο είναι το όπλο», είπε. «Φανταστείτε ότι είναι σε κώμα και πεθαίνει. Επίσης, ο τρόπος που θα έπρεπε να το κρατήσει… είναι έξι κιλά», σημείωσε.

Η θέση των χεριών του Κομπέιν και η έλλειψη κηλίδων αίματος εξέγειραν περαιτέρω ερωτήματα. Το αριστερό του χέρι ήταν σφιχτά τυλιγμένο γύρω από το στόμιο της κάννης, ενώ η σφαίρα βρέθηκε πάνω σε στοίβα ρούχων αντίθετα από την αναμενόμενη κατεύθυνση εκτίναξης.

«Πεθαίνει από υπερβολική δόση. Είναι σε κώμα και κρατάει το όπλο για να φτάσει τη σκανδάλη στο στόμα του. Είναι τρελό», είπε η Wilkins.