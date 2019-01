Κερτς: Τραγωδία! Τουλάχιστον 10 νεκροί από την πυρκαγιά! video, pics

Αυξάνεται δραματικά ο αριθμός των νεκρών από την πυρκαγιά που σημειώθηκε στα δύο πλοία υπό σημαία Τανζανίας στο πορθμό του Κερτς.

Τα πληρώματα διάσωσης που έσπευσαν στον τόπο του δυστυχήματος στα στενά του Κέρτς, κοντά στην Κριμαία , έχουν ανασύρει μέχρι στιγμής 10 νεκρούς από την θάλασσα, ενώ γίνεται λόγος για 14 επιζήσαντες, σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του ρωσικού οργανισμού ναυσιπλοΐας Rosmorrechflot.

LATEST — 10 crew members killed in fire that broke out on 2 ships crewed by 16 Turkish nationals, 15 others on Kerch Strait, Russian emergency services says

— DAILY SABAH (@DailySabah) January 21, 2019