Κι όμως συνέβη: Αρνήθηκε στον πρώην της να βγουν του Αγίου Βαλεντίνου και εκείνος την απήγαγε (pic, vid)

Σε μεγάλους μπελάδες μπήκε μία γυναίκα στις ΗΠΑ όταν αρνήθηκε στον πρώην σύντροφό της να… βγουν ραντεβού του Αγίου Βαλεντίνου. Εκείνος δεν μπόρεσε να το δεχθεί και αποφάσισε να την απαγάγει…

Ο 20χρονος Isaiah Cuspard από την Αριζόνα επισκέφθηκε στις 10 Φεβρουαρίου την πρώην σύντροφό του προκειμένου να της ζητήσει να βγουν να ραντεβού την ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου. Εκείνη του αρνήθηκε αλλά 20χρονος δεν το έβαλε κάτω. Την επόμενη επέστρεψε και επανέλαβε την πρόταση του.

Την δεύτερη φορά όμως, σύμφωνα με την Daily Mail, ο 20χρονος δεν ήταν και τόσο ψύχραιμος όταν η πρώην σύντροφός του αρνήθηκε. Την χτύπησε, την ακινητοποίησε, την έσυρε στο αυτοκίνητό του και αναπτύσσοντας ιλιγγιώδη ταχύτητα προσπάθησε να διαφύγει.

Η μητέρα της κοπέλας και γείτονες που παρακολούθησαν το περιστατικό ενημέρωσαν τις Αρχές, οι οποίες συνέλαβαν τον επίδοξο απαγωγέα αφού τράκαρε και δεν κατάφερε να απομακρυνθεί.

Ο Isaiah Cuspard παραδέχθηκε ότι επιτέθηκε στην πρώην σύντροφό του και ότι είχε σκοπό να την απαγάγει. Υποστήριξε μάλιστα ότι ένιωσε προσβεβλημένος όταν εκείνη του αρνήθηκε να βγουν ραντεβού και ότι δεν μπορούσε να δεχθεί «όχι» ως απάντηση.

Σύμφωνα με την μητέρα του θύματος, η κόρη της και ο 20χρονος είχαν πάντοτε μια βίαιη σχέση και τον είχε προειδοποιήσει να μην ξαναπάει στο σπίτι τους.

Τέλος, αξίζει να σημειωθεί ότι το θύμα είναι μητέρα δύο παιδιών και ο 20χρονος έχει ένα «πλούσιο» ποινικό μητρώο, καθώς έχει συλληφθεί για κλοπές, αντίσταση κατά της αρχής και επιθέσεις.

