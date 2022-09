Συμβολικοί ήταν και οι ψαλμοί που ακούστηκαν κατά τη διάρκεια της κηδείας της βασίλισσας Ελισάβετ, με έναν από αυτούς να έχει συντεθεί ειδικά για τη σημερινή (19.9.2022) θλιβερή περίσταση ενώ κάποιοι από αυτούς ήταν αγαπημένοι της εκλιπούσας μονάρχη.

Πιο συγκεκριμένα, στην κηδεία για πρώτη φορά ακούστηκε ένας νέος ψαλμός που συνέθεσε η Τζούντιθ Γουέιρ, η οποία είναι η πρώτη γυναίκα που έχει τη θέση του Master of the King’s Music. Υπηρέτησε και τη βασίλισσα Ελισάβετ, με τη θέση της – προφανώς – να είναι η Master of the Queen’s Music.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο νέος αυτός ψαλμός περιλαμβάνει τη φράση: «Put thy trust in God: for I will yet give him thanks for the help of his countenance».

Η χορωδία έψαλε, επίσης, έναν ύμνο που συνέθεσε για τη σημερινή λειτουργία ο Σκωτσέζος συνθέτης, Σερ Τζέιμς Μακμίλαν, και βασίζεται στην επιστολή του Παύλου προς τους Ρωμαίους, με τη χορωδία να ψέλνει ότι τίποτα «δεν θα μπορέσει να μας χωρίσει από την αγάπη του Θεού».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Έψαλλαν και ύμνο από τον γάμο της βασίλισσας Ελισάβετ

Ακόμη, η χορωδία έψαλε και τον ύμνο που ακούστηκε στον γάμο της βασίλισσας Ελισάβετ με τον πρίγκιπα Φίλιππο το 1947 και είναι βασισμένος στον Ψαλμό 23 της Βίβλου, “The Lord’s my shepherd, I’ll don’t want”, όπου ήταν και ένας από τους αγαπημένους της εκλιπούσας μονάρχη.

Ο ψαλμός και ο ύμνος είναι γνωστοί για τους στίχους “yea, though I walk through death’s dark vale, yet will I fear none ill; for thou art with me, and thy rod and staff me comfort still”, δηλαδή ότι «αν και περπατάω στη σκοτεινή κοιλάδα του θανάτου, δεν θα φοβηθώ κανέναν, γιατί είσαι εσύ μαζί μου».

Στο τέλος της κηδείας, ο Κοσμήτορας του Γουέστμινστερ αποχαιρέτησε τη βασίλισσα Ελισάβετ, ψέλνοντας “God grant to the living grace; to the departed rest; to the Church, The King, the Commonwealth, and all people, peace and concord, and to us sinners, life everlasting; and the blessing of God almighty, the Father, the Son, and the Holy Spirit, be among you and remain with you always.”

«Ο Θεός να δώσει στους χαρισάμενους ζωντανούς, στους υπόλοιπους που αναχώρησαν, στην Εκκλησία, στον Βασιλιά, στην Κοινοπολιτεία και σε όλους τους ανθρώπους, ειρήνη και σύμπνοια, και σε εμάς τους αμαρτωλούς, ζωή αιώνια· και την ευλογία του παντοκράτορα Θεού, του Πατέρα, του Υιέ, και το Άγιο Πνεύμα, να είναι ανάμεσά σου και να είναι πάντα μαζί σου».