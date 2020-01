Η κηδεία του Ιρανού στρατηγού Κασέμ Σολεϊμανί πραγματοποιείται σήμερα, Σάββατο, στη Βαγδάτη του Ιράκ. Ο διοικητής της μονάδας Κουντς των Φρουρών της Επανάστασης δολοφονήθηκε, ύστερα από αμερικανική επίθεση κοντά στο αεροδρόμιο της Βαγδάτης.

Μαζί με την κηδεία του Σολεϊμανί, τελείται και η κηδεία του αναπληρωτή ηγέτη των ιρακινών Δυνάμεων Λαϊκής Κινητοποίησης, Αμπού Μάχντι αλ Μουχάντις, που επίσης σκοτώθηκε από το αμερικανικό πλήγμα.

Το φως της δημοσιότητας έχει δει ένα βίντεο το οποίο φέρεται να δείχνει τη στιγμή που ο πύραυλος ανατινάζει το αμάξι του Σουλεϊμάνι στο Ιράν. Πάντως μέχρι τώρα δεν υπάρχει κάποια επίσημη επιβεβαίωση πως είναι αυθεντικό τόσο από το Ιράν όσο και από τις ΗΠΑ, όμως αναπαράγεται από τα μεγαλύτερα ειδησεογραφικά πρακτορεία σε όλο τον κόσμο.

#BREAKING: This is the moment when first AGM-114 #Hellfire air-to-surface missile launched from a #USAF MQ-9 Reaper drone hit the convoy carrying #IRGC-Quds Force commander, Qasem #Soleimani & #PMU commander, Abu-Mahdi al-Muhandis last night near #Baghdad's International Airport! https://t.co/wIrVSR1NBU pic.twitter.com/N8p2W5mBtS

— Babak Taghvaee (@BabakTaghvaee) January 3, 2020