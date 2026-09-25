Πέταξαν αυγά στον Έντι Ράμα στη Νέα Υόρκη – «Υστερικές κότες» η οργισμένη απάντησή του

Με αυγά υποδέχθηκαν διαδηλωτές τον Έντι Ράμα στη Νέα Υόρκη, όπου βρίσκεται για τις εργασίες της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Η ένταση ανέβηκε γρήγορα, καθώς Αλβανοί ακτιβιστές φώναζαν συνθήματα εναντίον του πρωθυπουργού και κάποιοι από αυτούς πέταξαν αυγά προς το μέρος του.

Ο Έντι Ράμα δεν άφησε αναπάντητη την επίθεση με τα αυγά και πέρασε στην αντεπίθεση μέσω των social media, χρησιμοποιώντας ιδιαίτερα σκληρή γλώσσα για όσους διαμαρτυρήθηκαν εναντίον του.

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Σύμφωνα με τα βίντεο που κυκλοφόρησαν, ομάδα διαδηλωτών είχε συγκεντρωθεί κοντά στο σημείο όπου ήταν προγραμματισμένες επαφές της αλβανικής αντιπροσωπείας. Την ώρα που ο Ράμα περνούσε από το σημείο, ακούστηκαν έντονες αποδοκιμασίες και εκτοξεύτηκαν αυγά προς το μέρος του.

Λίγο αργότερα, ο Αλβανός πρωθυπουργός απάντησε στους επικριτές του με ανάρτησή του στα social media, χαρακτηρίζοντάς τους «υστερικές κότες».

«Σε όσους είναι τυλιγμένοι με την εθνική σημαία και κακαρίζουν στους δρόμους σαν υστερικές κότες, λέω μόνο αυτό: αυτή τη σημαία την ύψωσα ψηλότερα από ποτέ στα μάτια του κόσμου» ανέφερε στο Χ.

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Ο Ράμα συνέχισε την επίθεσή του, συνδέοντας τις αντιδράσεις εναντίον του με την πολιτική αντιπαράθεση στο εσωτερικό της Αλβανίας.

«Και σε όσους νομίζουν ότι θα με σταματήσουν με λάσπη, αυγά και ανοησίες, στην αποστολή μου να μεταφέρω τη σημαία μας στην κορυφή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, λέω ότι αν για πρώτη φορά στην ιστορία του αλβανικού κράτους έχουμε ένα θεσμικό σύστημα που επιδεικνύει ικανότητα αυτοκάθαρσης, αυτό είναι ένα μεγάλο επίτευγμα που δεν έπεσε από τον ουρανό, αλλά ήρθε ακριβώς ως ένα από τα ιστορικά αποτελέσματα αυτής της αποστολής» έγραψε χαρακτηριστικά.

«Η ΕΕ και οι ΗΠΑ εκτιμούν την Αλβανία όλο και περισσότερο»

Ο Αλβανός πρωθυπουργός αναφέρθηκε και στη μάχη κατά της διαφθοράς, υποστηρίζοντας ότι η χώρα του έχει αλλάξει σημαντικά τα τελευταία χρόνια.

«Σε μια χώρα που πνιγόταν στον βάλτο της διαφθοράς (…) εγώ, με το κόμμα μου, γύρισα τον τροχό της δικαιοσύνης προς την ισότητα για όλους» συμπλήρωσε ο ίδιος.

Παράλληλα, υποστήριξε πως «σήμερα η Αλβανία δεν είναι πλέον αυτή η χώρα, και γι’ αυτό η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι Ηνωμένες Πολιτείες εκτιμούν την Αλβανία όλο και περισσότερο για αυτόν τον αγώνα».

Ο Ράμα έκλεισε την τοποθέτησή του με ακόμη μία αιχμηρή αναφορά στους διαδηλωτές και στους πολιτικούς αντιπάλους του.

«Εν τω μεταξύ οι υστερικές κότες του χωριού μας κακαρίζουν και πετάνε αυγά στον αέρα εκ μέρους των κοκόρων της πολιτικής και μιντιακής αγοράς, των οποίων τα μυαλά είναι τόσο μικρά όσο ένα αυγό, νομίζοντας ότι θα με σταματήσουν με ατελείωτες κατηγορίες για τη διαφθορά που καταπολεμά το ίδιο το σύστημα που χτίζουμε» σημείωσε μεταξύ άλλων.