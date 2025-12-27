Κίεβο: Στο έλεος του χειμώνα χιλιάδες κάτοικοι – Έμειναν χωρίς ρεύμα και θέρμανση από τους βομβαρδισμούς της Ρωσίας

Κανένα έλεος δεν έδειξε η Ρωσία αγνοώντας πλήρως τις γιορτινές μέρες των Χριστουγέννων αφού εξαπέλυσε τρομακτικό μπαράζ επιθέσεων με drones και πυραύλους εναντίον της Ουκρανίας, με τον άμαχο πληθυσμό στο Κίεβο να πληρώνει βαρύ τίμημα.

Με φόντο την αυριανή (28.12.2025) συνάντηση του Βολοντίμιρ Ζελένσκι και του Ντόναλντ Τραμπ στην Φλόριντα των ΗΠΑ, η Ρωσία φρόντισε να υπενθυμίσει ότι οι πολεμικές συγκρούσεις συνεχίζονται παράλληλα με τις διαπραγματεύσεις, βάζοντας στο στόχαστρο το Κίεβο.

Καπνός από τις εκρήξεις και τις ρωσικές επιδρομές στο Κίεβο / REUTERS /Gleb Garanich

Οι αρμόδιες ουκρανικές αρχές ανακοίνωσαν σήμερα (27.12.2025) ότι από τις ρωσικές επιδρομές περισσότερα από 2.600 κτήρια κατοικιών, 187 παιδικοί σταθμοί και 138 σχολεία στο Κίεβο έχουν μείνει χωρίς θέρμανση.

Καπνός από τις εκρήξεις και τις ρωσικές επιδρομές στο Κίεβο / REUTERS / Vladyslav Sodel

Οι αρχές στην περιοχή του Κιέβου, που περιβάλλει την πρωτεύουσα αλλά δεν την περιλαμβάνει, ανέφεραν πως μετά την επίθεση έχει διακοπεί η ηλεκτροδότηση σε 320.000 νοικοκυριά ενώ τουλάχιστον 8 άνθρωποι έχουν τραυματιστεί.

Ο υπουργός Εξωτερικών της Ουκρανίας, Άντριι Σιμπίχα, υπογράμμισε το ένα τρίτο του Κιέβου έχει μείνει χωρίς θέρμανση: «Η μοναδική απάντηση της Ρωσίας στις ειρηνευτικές προσπάθειες είναι στυγνές επιθέσεις χρησιμοποιώντας χιλιάδες drones και πυραύλους εναντίον του Κιέβου και άλλων πόλεων και περιοχών».

Η θερμοκρασία στην πρωτεύουσα κυμαίνεται σήμερα γύρω στους μηδέν βαθμούς Κελσίου.

Τις τελευταίες εβδομάδες η Ρωσία έχει εντείνει τις επιθέσεις της εναντίον ουκρανικών ενεργειακών υποδομών με σημείο αναφοράς τη νότια περιφέρεια της Οδησσού, όπου βρίσκονται τα κυριότερα λιμάνια της Ουκρανίας.

«Δεν θέλουν να τελειώσει ο πόλεμος»

«Η Ρωσία εξαπέλυσε επίθεση εναντίον της Ουκρανίας με σχεδόν 500 drones και 40 πυραύλους στη διάρκεια της νύχτας, θέτοντας στο στόχαστρο ενεργειακές και μη στρατιωτικές υποδομές», δήλωσε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

«Αν η Ρωσία μετατρέπει ακόμη και την περίοδο των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς σε ώρα για κατεστραμμένα σπίτια και καμένα διαμερίσματα, κατεστραμμένα ενεργειακά εργοστάσια, τότε αυτή η άρρωστη δραστηριότητα μπορεί να λάβει απάντηση μόνο με πραγματικά ισχυρά μέτρα», έγραψε ο Ουκρανός πρόεδρος στην πλατφόρμα X, καλώντας τις ΗΠΑ και την Ευρώπη να πιέσουν τη Μόσχα πιο σκληρά.

«Οι Ρώσοι δεν θέλουν να βάλουν τέλος στον πόλεμο και επιδιώκουν να αδράξουν κάθε ευκαιρία για να προκαλέσουν ακόμη μεγαλύτερα δεινά στην Ουκρανία και να αυξήσουν την πίεσή τους στους άλλους μέσω του κόσμου», τόνισε στο τέλος.

Τετ α τετ Ζελένσκι και Τραμπ

Πριν από τις επιθέσεις, ο Ζελένσκι είπε ότι οι συνομιλίες με Τραμπ θα εστιαστούν στα εδάφη που θα τεθούν υπό τον έλεγχο κάθε πλευράς έπειτα από μια παύση των εχθροπραξιών.

Ρωσικό πλήγμα στο Κίεβο / REUTERS / Gleb Garanich

Έπειτα, πρόσθεσε πως μια συμφωνία για εγγυήσεις ασφαλείας ανάμεσα στην Ουκρανία και τις ΗΠΑ είναι σχεδόν έτοιμη, ένα σημαντικό στοιχείο αφότου οι εγγυήσεις στα προηγούμενα χρόνια μετά τη διάλυση της Σοβιετικής Ένωσης αποδείχθηκαν άχρηστες.

Ο Ζελένσκι είπε στον αμερικανικό ενημερωτικό ιστότοπο Axios ότι οι ΗΠΑ προσέφεραν 15ετή συμφωνία σχετικά με εγγυήσεις ασφαλείας, η οποία θα μπορούσε να ανανεωθεί, όμως το Κίεβο θέλει μια πιο μακρά συμφωνία με νομικά δεσμευτικούς όρους προκειμένου να προστατευθεί απέναντι σε μια νέα ρωσική επίθεση.

Από την άλλη, ο Τραμπ είπε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι η κινητήρια δύναμη πίσω από τη διαδικασία. «Δεν έχει τίποτα μέχρι να το εγκρίνω. Επομένως, θα δούμε τι έχει» δήλωσε στο Politico.

Κατεστραμμένη πρόσοψη κτιρίου από πλήγμα ρωσικού drone / REUTERS / Valentyn Ogirenko

Ο Τραμπ είπε ακόμα ότι πιστεύει πως η αυριανή συνάντηση θα πάει καλά και ότι περιμένει να μιλήσει με τον Πούτιν «σύντομα, όσο θέλω».

Τα «αγκάθια» για μια ειρηνευτική συμφωνία

Εν μέσω συνεχιζόμενων σφοδρών μαχών, το εδαφικό παραμένει το κύριο διπλωματικό εμπόδιο. Ένα σχέδιο 20 σημείων που ετοίμασαν οι ΗΠΑ στην προσπάθεια να επιτύχουν ειρηνευτική συμφωνία έχει συμπληρωθεί κατά 90%, δήλωσε ο Ζελένσκι στους δημοσιογράφους στο Κίεβο.

Εκτός από το εδαφικό, ένα κρίσιμο σημείο είναι ο έλεγχος του πυρηνικού σταθμού της Ζαπορίζια, του μεγαλύτερου της Ευρώπης, τον οποίο κατέλαβε η Ρωσία κατά τις πρώτες εβδομάδες του πολέμου.

Η Μόσχα απαιτεί η Ουκρανία να αποσυρθεί από περιοχές της ανατολικής περιφέρειας Ντονέτσκ τις οποίες οι ρωσικές δυνάμεις απέτυχαν να καταλάβουν στην προσπάθειά τους να εξασφαλίσουν όλο το Ντονμπάς, το οποίο περιλαμβάνει επίσης την περιφέρεια Λουγκάνσκ. Το Κίεβο θέλει οι μάχες να σταματήσουν στις γραμμές που ισχύουν σήμερα.

Βάσει ενός συμβιβασμού που πρότειναν οι ΗΠΑ, μια ελεύθερη οικονομική ζώνη θα εγκαθιδρυθεί αν η Ουκρανία εγκαταλείψει τμήματα της περιφέρειας Ντονέτσκ, αν και οι λεπτομέρειες πρέπει ακόμη να τύχουν επεξεργασίας.

Η στάση της Μόσχας

Ο Ρώσος υφυπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Ριαμπκόφ δήλωσε πως η εκδοχή του Κιέβου για το σχέδιο 20 σημείων διαφέρει από αυτό που συζητάει η Ρωσία με τις ΗΠΑ, σύμφωνα με το πρακτορείο Interfax-Russia.

Εξέφρασε ωστόσο αισιοδοξία ότι τα θέματα έχουν φθάσε σε «σημείο καμπής» στην προσπάθεια εξεύρεσης μιας διευθέτησης.

Ο σύμβουλος του Πούτιν για την εξωτερική πολιτική, ο Γιούρι Ουσάκοφ, μίλησε με μέλη της κυβέρνησης Τραμπ αφότου η Μόσχα έλαβε τις προτάσεις των ΗΠΑ για μια ενδεχόμενη ειρηνευτική συμφωνία, δήλωσε το Κρεμλίνο την Παρασκευή. Δεν αποκάλυψε πώς βλέπει η Μόσχα τα έγγραφα.