Βίντεο από το τροχαίο του Βολοντίμιρ Ζελένσκι στο Κίεβο δόθηκε στην δημοσιότητα.

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι ήταν σε πομπή αυτοκινήτων μαζί με στρατιωτικούς, όταν ένα Volswagen Beetle (ο γνωστός σκαραβαίος) έπεσε πάνω τους.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Αμέσως μέλη του στρατιωτικού προσωπικού έσπευσαν να βοηθήσουν και τον πρόεδρο αλλά και τον οδηγό του αυτοκινήτου, βάζοντάς του μάλιστα ειδική κουβέρτα για τους τραυματίες.

Στο βίντεο φαίνεται πως ανασαίνει κανονικά. Ο Ζελένσκι δε χτύπησε σοβαρά. Το αυτοκίνητο πάντως φαίνεται να έχει υποστεί μεγάλες ζημιές, ειδικά στο μπροστινό μέρος, κάτι που δείχνει τη σφοδρότητα της σύγκρουσης.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο εκπρόσωπος του προέδρου της Ουκρανίας ανέφερε στην ανάρτησή του: «Στο Κίεβο, ένα αυτοκίνητο συγκρούστηκε με το αυτοκίνητο του προέδρου της Ουκρανίας και οχήματα της συνοδείας του. Οι γιατροί που συνόδευαν τον αρχηγό του κράτους προσέφεραν τις πρώτες βοήθειες στον οδηγό του αυτοκινήτου και τον μετέφεραν σε ασθενοφόρο. Ο πρόεδρος εξετάστηκε από γιατρό, δεν διαπιστώθηκε σοβαρός τραυματισμός. Η αστυνομία ερευνά τις συνθήκες υπό τις οποίες σημειώθηκε το ατύχημα».

❗️Volodymyr #Zelenskyy was involved in a car accident in #Kyiv, according to the press secretary of the President of #Ukraine.



Zelenskyy was examined by a doctor, no serious injuries were found. The circumstances of the accident are clarified by law enforcement agencies. pic.twitter.com/fseOKEsApE