Κίεβο: Χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα έμειναν οι μισοί κάτοικοι της ουκρανικής πρωτεύουσας λόγω ρωσικών επιθέσεων

Η Ρωσία δεν σταματάει τους καταστροφικούς βομβαρδισμούς στην Ουκρανία παρά τις διπλωματικές προσπάθειες για τον τερματισμό του πολέμου και βάζει στο στόχαστρο ενεργειακές υποδομές στο Κίεβο, με αποτέλεσμα να κόβεται διαρκώς το ηλεκτρικό ρεύμα.

Ειδικότερα, περίπου το 50% των κατοίκων έμειναν σήμερα (09.12.2025) χωρίς ηλεκτρονικό ρεύμα, ενώ άλλοι αντιμετωπίζουν τακτικές διακοπές ρεύματος έπειτα από σειρά ρωσικών επιθέσεων στο σύστημα ηλεκτροδότησης, ανακοίνωσε το ουκρανικό υπουργείο Ενέργειας.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Η κατάσταση στο Κίεβο παραμένει μία από τις πιο δύσκολες – προς το παρόν έως το 50% των καταναλωτών στην πρωτεύουσα είναι χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα», αναφέρει το υπουργείο σε ανακοίνωσή του που ανάρτησε στην εφαρμογή ανταλλαγής μηνυμάτων Telegram.

More than 2 million consumers in Kyiv are currently without electricity, meaning that 70% of the city is without power, local media report.



Kyiv residents are without electricity for up to 16 hours a day because of Russian attacks on our energy infrastructure. pic.twitter.com/j06bABCd5F — Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) December 9, 2025

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η διαχειρίστρια εταιρεία του δικτύου ηλεκτροδότησης της Ουκρανίας ανακοίνωσε ότι έχουν γίνει έκτακτες διακοπές ρεύματος στις περισσότερες περιοχές της χώρας μετά τις τελευταίες επιθέσεις της Ρωσίας στο ενεργειακό σύστημα της χώρας.

Καπνός από ρωσικά πλήγματα στο Κίεβο / REUTERS / Thomas Peter

Σε ανακοίνωση της, η διαχειρίστρια εταιρεία Ukrenergo, αναφέρει ότι οι διακοπές θα αποκατασταθούν, μόλις οι εργαζόμενοι μπορέσουν να σταθεροποιήσουν το δίκτυο ηλεκτροδότησης.