Κίεβο: Χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα έμειναν οι μισοί κάτοικοι της ουκρανικής πρωτεύουσας λόγω ρωσικών επιθέσεων

Το δίκτυο ηλεκτροδότησης αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα από τα συνεχή ρωσικά πλήγματα
Ουκρανοί με φακούς στους δρόμους του Κιέβου
Ουκρανοί με φακούς στους δρόμους του Κιέβου / REUTERS / Gleb Garanich

Η Ρωσία δεν σταματάει τους καταστροφικούς βομβαρδισμούς στην Ουκρανία παρά τις διπλωματικές προσπάθειες για τον τερματισμό του πολέμου και βάζει στο στόχαστρο ενεργειακές υποδομές στο Κίεβο, με αποτέλεσμα να κόβεται διαρκώς το ηλεκτρικό ρεύμα.

Ειδικότερα, περίπου το 50% των κατοίκων έμειναν σήμερα (09.12.2025) χωρίς ηλεκτρονικό ρεύμα, ενώ άλλοι αντιμετωπίζουν τακτικές διακοπές ρεύματος έπειτα από σειρά ρωσικών επιθέσεων στο σύστημα ηλεκτροδότησης, ανακοίνωσε το ουκρανικό υπουργείο Ενέργειας.

«Η κατάσταση στο Κίεβο παραμένει μία από τις πιο δύσκολες – προς το παρόν έως το 50% των καταναλωτών στην πρωτεύουσα είναι χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα», αναφέρει το υπουργείο σε ανακοίνωσή του που ανάρτησε στην εφαρμογή ανταλλαγής μηνυμάτων Telegram.

 

Η διαχειρίστρια εταιρεία του δικτύου ηλεκτροδότησης της Ουκρανίας ανακοίνωσε ότι έχουν γίνει έκτακτες διακοπές ρεύματος στις περισσότερες περιοχές της χώρας μετά τις τελευταίες επιθέσεις της Ρωσίας στο ενεργειακό σύστημα της χώρας.

Καπνός από ρωσικά πλήγματα στο ΚίεβοΚαπνός από ρωσικά πλήγματα στο Κίεβο / REUTERS / Thomas Peter

Σε ανακοίνωση της, η διαχειρίστρια εταιρεία Ukrenergo, αναφέρει ότι οι διακοπές θα αποκατασταθούν, μόλις οι εργαζόμενοι μπορέσουν να σταθεροποιήσουν το δίκτυο ηλεκτροδότησης.

