Ο ηγέτης της Βόρειας Κορέας, Κιμ Γιονγκ Ουν, και ο υπουργός Άμυνας της Ρωσίας, Σεργκέι Σοϊγκού επισκέφθηκαν τη φρεγάτα «Στρατάρχης Σαποσνίκοφ» του ρωσικού Στόλου του Ειρηνικού, στο λιμάνι του Βλαδιβοστόκ.

Όπως μετέδωσαν σήμερα (16.9.2023) ρωσικά κρατικά πρακτορεία ειδήσεων ο ηγέτης της Βόρειας Κορέας, Κιμ Γιονγκ Ουν, που πραγματοποιεί στη Ρωσία το πρώτο του ταξίδι στο εξωτερικό μετά το ξέσπασμα της επιδημίας του κορονοϊού, έφθασε νωρίτερα στο αεροδρόμιο Κνεβίτσι, σε απόσταση περίπου 50 χιλιομέτρων από το Βλαδιβοστόκ.

Εκεί ο ηγέτης της Βόρειας Κορέας έγινε δεκτός από τον υπουργό Άμυνας της Ρωσίας, Σεργκέι Σοϊγκού.

Χθες, ο Κιμ Γιονγκ Ουν βρέθηκε στο Κομσομόλσκ επί του Αμούρ, όπου επισκέφθηκε ρωσικά εργοστάσια κατασκευής αεροσκαφών.

Ο Ρώσος υπουργός Άμυνας έδειξε σήμερα στον ηγέτη της Βόρειας Κορέας τους υπερηχητικούς πυραύλους «Kinzhal» της Ρωσίας, καθώς και τρία στρατηγικά αεροσκάφη, που μπορούν να φέρουν πυρηνικά όπλα.

North Korea’s Kim Jong-un arrived in Russia’s Primorye on his armored train.



In Vladivostok, Russian Defense Minisiter Shoigu showed Kim Jong-un Kinzhal and Kalibr missile systems.



Kim also inspected Russian Udaloy-class frigate Marshal Shaposhnikov.