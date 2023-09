Ο ηγέτης της Βορείου Κορέας, Κιμ Γιονγκ Ουν, αναχώρησε σήμερα (17.9.2023) με το ειδικά διαμορφωμένο τρένο του από ρωσική Άπω Ανατολή με κατεύθυνση τα βορειοκορεατικά σύνορα, ολοκληρώνοντας την επίσκεψή του στη Ρωσία που ξεκίνησε την Τρίτη.

Σύμφωνα με μέσα ενημέρωσης της Ρωσίας η τελετή της αναχώρησης του ηγέτη της Βόρειας Κορέας έγινε «στον σταθμό Αρτιόμ – Πριμόρσκι 1, όπου ήδη βρισκόταν το θωρακισμένο τρένο του Κιμ Γιονγκ Ουν», όπως μετέδωσε το πρακτορείο Ria Novosti.

Σε σχετικό βίντεο που δημοσιοποίησε το πρακτορείο φαίνεται ο ηγέτης της Βόρειας Κορέας Κιμ Γιονγκ Ουν, ο οποίος σπανίως ταξιδεύει εκτός της χώρας του, να περπατά σε κόκκινο χαλί κατευθυνόμενος προς το βαγόνι του.

Επίσης φαίνεται να και να αποχαιρετά τους παρευρισκόμενους στην πόλη της Ρωσίας.

«Το τρένο του Κιμ Γιονγκ Ουν κατευθύνεται προς τον συνοριακό σταθμό Χάσαν. Η απόσταση είναι περίπου 250 χιλιόμετρα», ανέφερε το πρακτορείο TASS.

Kim Jong-un went home after visit to Russia pic.twitter.com/vUDX5zSLHJ