Κιμ Γιονγκ Ουν: Τι κρύβει το αγαπημένο πράσινο θωρακισμένο τρένο του και γιατί ταξιδεύει πάντα με αυτό

Ο ηγέτης της Βόρειας Κορέας, Κιμ Γιονγκ Ουν, έφτασε στο Πεκίνο την Τρίτη (01.09.2025) με το γνώριμο πράσινο θωρακισμένο τρένο του, καθώς είναι ο τιμώμενος καλεσμένος του προέδρου της Κίνας, Σι Τζιπίνγκ στην αυριανή στρατιωτική παρέλαση που θα σηματοδοτήσει τα 80 χρόνια από το τέλος του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου.

Για μία ακόμα φορά ο ηγέτης της Βόρειας Κορέας Κιμ Γιουν Ουν επέλεξε να μεταβεί σε μία χώρα χρησιμοποιώντας τρένο, το αργό αλλά ιδιαίτερα εξελιγμένο και σαφώς ασφαλέστερο μέσο μεταφοράς που οι ηγέτες της απομονωμένης χώρας χρησιμοποιούν εδώ και δεκαετίες.

Σε σύγκριση με τον γερασμένο στόλο των επιβατικών αεροσκαφών της Βόρειας Κορέας, τα αλεξίσφαιρα τρένα προσφέρουν έναν ασφαλέστερο και πιο άνετο χώρο για μια μεγάλη συνοδεία, φρουρούς ασφαλείας, φαγητό και ανέσεις, καθώς και ένα μέρος για να συζητηθούν οι ατζέντες πριν από τις συναντήσεις, λένε οι ειδικοί στο Reuters.

Από τότε που ανέλαβε ηγέτης της Βόρειας Κορέας στα τέλη του 2011, ο Κιμ έχει χρησιμοποιήσει το τρένο για να επισκεφθεί την Κίνα, το Βιετνάμ και τη Ρωσία.

Τι κρύβεται μέσα στα τρένα

Δεν είναι σαφές πόσα τρένα έχουν χρησιμοποιήσει οι ηγέτες της Βόρειας Κορέας όλα αυτά τα χρόνια, αλλά ο Άν Μπιούνγκ-μιν, ειδικός από τη Νότια Κορέα σε θέματα μεταφορών της Βόρειας Κορέας, δήλωσε ότι χρειάζονταν πολλαπλά τρένα για λόγους ασφαλείας.

Σύμφωνα με τον ίδιο, αυτά τα τρένα διαθέτουν 10 έως 15 βαγόνια το καθένα, μερικά από τα οποία προορίζονται αποκλειστικά για τον ηγέτη, περιλαμβάνοντας υπνοδωμάτιο, ενώ άλλα φιλοξενούν φρουρούς και ιατρικό προσωπικό.

Παράλληλα τα τρένα διαθέτουν χώρο για το γραφείο του Κιμ, εξοπλισμό επικοινωνιών, εστιατόριο και βαγόνια για δύο θωρακισμένες Mercedes.

Από τις φωτογραφίες που κυκλοφόρησαν τα βαγόνια είναι διακοσμημένα με χρυσαφένια εμβλήματα και διακοσμητικά στοιχεία. Στο γραφείο του Κιμ Γιονγκ Ουν υπάρχει πάντα ένας φορητός υπολογιστής με χρυσές λεπτομέρειες, τηλέφωνα, το κουτί με τα τσιγάρα που φέρει την υπογραφή του, μπουκάλια με μπλε ή διάφανα υγρά. Τα παράθυρα είναι διακοσμημένα με κουρτίνες μπλε και χρυσές.



Βίντεο που κυκλοφόρησε το 2018 από τη βορειοκορεατική κρατική τηλεόραση έδειχνε τον Κιμ να συναντά κορυφαίους Κινέζους αξιωματούχους σε ένα ευρύ βαγόνι με ροζ καναπέδες.

Το 2020, πλάνα από την κρατική τηλεόραση έδειξαν τον Κιμ να ταξιδεύει με τρένο σε περιοχή που είχε πληγεί από τυφώνα, δίνοντας μια εικόνα ενός βαγονιού διακοσμημένου με φωτιστικά σε σχήμα λουλουδιού και καθίσματα με υφάσματα ζέβρας.

Στο βιβλίο του 2002 «Orient Express», ο Ρώσος αξιωματούχος Κωνσταντίν Πουλίκοφσκι περιγράφει το τριών εβδομάδων ταξίδι του Κιμ Γιονγκ Ιλ, πατέρα και προκάτοχου του Κιμ Γιονγκ Ουν, στη Μόσχα. Στο τρένο είχαν μεταφερθεί από το Παρίσι θήκες με κρασιά Bordeaux και Beaujolais, καθώς και ζωντανοί αστακοί.

Πώς διασχίζει τα σύνορα

Όταν ο Κιμ Γιονγκ Ουν πήγε με το τρένο στη Ρωσία, τα συγκροτήματα των τροχών του έπρεπε να επαναπροσδιοριστούν σε έναν συνοριακό σταθμό. Αυτό συνέβη επειδή οι δύο χώρες χρησιμοποιούν διαφορετικά μέτρα σιδηροδρόμων.



Αν και για την Κίνα δεν υπάρχει τέτοια απαίτηση, το τρένο σέρνεται από κινεζική μηχανή όταν διασχίζει τα σύνορα, καθώς ο τοπικός μηχανικός γνωρίζει το σιδηροδρομικό δίκτυο και τα σήματα.

Για τις προηγούμενες συναντήσεις με τον Σι Τζινπίνγκ, η ειδικά εξοπλισμένη αλυσίδα βαγονιών του Κιμ συνήθως σέρνονταν από πράσινες μηχανές DF11Z κινεζικής κατασκευής, με το έμβλημα της κρατικής China Railway Corporation και τουλάχιστον τρεις διαφορετικούς αριθμούς σειράς.

Μάλιστα οι αριθμοί σειράς ήταν είτε 0001 είτε 0002, υποδηλώνοντας ότι η Κίνα του παρείχε μηχανές προορισμένες για τους πιο υψηλόβαθμους αξιωματούχους.

Την Τρίτη, μια μηχανή DF11Z με αριθμό σειράς 0003 εισήλθε στον σταθμό του Πεκίνου, σέρνοντας πάνω από 20 βαγόνια με τη σημαία της Βόρειας Κορέας και το επίσημο έμβλημα σε χρυσό.

Στο τρένο της Βόρειας Κορέας ήταν προσκολλημένα έξι κινεζικά βαγόνια με φωτεινές κίτρινες διπλές ρίγες, τα οποία πιθανώς μετέφεραν Κινέζους αξιωματούχους που υποδέχτηκαν τον Κιμ στα σύνορα, σύμφωνα με τον Άν.

Όταν ο Κιμ ταξίδευε στην Κίνα για τη συνάντηση του 2019 με τον Αμερικανό Πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ στο Βιετνάμ, το τρένο του σέρνονταν από κόκκινη και κίτρινη μηχανή με το λογότυπο του κινεζικού σιδηροδρόμου.

Το τρένο μπορεί να φτάσει ταχύτητες έως 80 χλμ/ώρα στο κινεζικό δίκτυο, σε σύγκριση με περίπου 45 χλμ/ώρα στις γραμμές της Βόρειας Κορέας.

Πιστός στην παράδοση ο Κιμ

Ο ιδρυτής ηγέτης της Βόρειας Κορέας, Κιμ Ιλ Σουνγκ, παππούς του Κιμ, ταξίδευε τακτικά στο εξωτερικό με τρένο κατά τη διάρκεια της ηγεσίας του μέχρι το 1994.

Το ίδιο έπραξε και ο πατέρας του, Κιμ Γιονγκ Ιλ για να επισκεφθεί τη Ρωσία τρεις φορές.

Μάλιστα, ταξίδεψε 20.000 χιλιόμετρα για να φτάσει στη Μόσχα το 2001.Πέθανε από καρδιακή προσβολή στα τέλη του 2011 ενώ βρισκόταν σε ένα από τα τρένα του, το οποίο εκτίθεται σήμερα στο μαυσωλείο του.

Το τρένο αποτέλεσε κεντρικό στοιχείο της κρατικής προπαγάνδας, δείχνοντας την οικογένεια Κιμ να ξεκινά μακρά ταξίδια για να συναντήσει απλούς Βορειοκορεάτες.

Το 2022, η κρατική τηλεόραση έδειξε τον Κιμ Γιονγκ Ουν να πραγματοποιεί ένα «εξαντλητικό ταξίδι με τρένο» στη Βόρεια Κορέα για να επιθεωρήσει τις σοδειές καλαμποκιού και να προωθήσει μια «κομμουνιστική ουτοπία».