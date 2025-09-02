Συμβαίνει τώρα:
Κόσμος

Κιμ Γιονγκ Ουν: Το θωρακισμένο τρένο του έφτασε στο Πεκίνο για την αυριανή στρατιωτική παρέλαση

Πρόκειται για την πρώτη φορά που Βρειοκορεάτης ηγέτης παρευρίσκεται σε κινεζική παρέλαση από το 1959
Ο Βορειοκορεάτης Κιμ Γιονγκ Ουν
Ο Βορειοκορεάτης Κιμ Γιονγκ Ουν / Φωτογραφία αρχείου / Korean Central News Agency. ΚCNA via REUTERS

Ο ηγέτης της Βόρειας Κορέας, Κιμ Γιονγκ Ουν έφτασε στο Πεκίνο, όπου θα είναι ο τιμώμενος καλεσμένος του προέδρου της Κίνας, Σι Τζιπίνγκ στην στρατιωτική παρέλαση που θα σηματοδοτήσει τα 80 χρόνια από το τέλος του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου.

Στην παρέλαση της «Ημέρας της Νίκης» που θα πραγματοποιηθεί αύριο, ο Κιμ Γιονγκ Ουν θα συναντηθεί στο Πεκίνο με τον Κινέζο ομόλογό του, τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν και άλλους παγκόσμιους ηγέτες – καθιστώντας την την πρώτη του πολυμερή διεθνή συνάντηση εκτός Βόρειας Κορέας.

Ο Βορειοκορεάτης πέρασε στην Κίνα την Τρίτη (02.09.2025) με το πολυτελές θωρακισμένο τρένο του, το οποίο φέρεται να περιλαμβάνει ένα εστιατόριο που σερβίρει γαλλικά κρασιά και φρέσκο ​​αστακό. Η βαριά θωράκισή του σημαίνει ότι ταξιδεύει με μόλις 57 μίλια/ώρα.

Η παρουσία του Κιμ σηματοδοτεί την πρώτη φορά που ένας ηγέτης της Βόρειας Κορέας παρευρίσκεται σε κινεζική στρατιωτική παρέλαση από το 1959. Θα είναι μεταξύ 26 άλλων αρχηγών κρατών – συμπεριλαμβανομένων ηγετών από τη Μιανμάρ, το Ιράν και την Κούβα – που θα παραστούν.

Η παρουσία του αποτελεί αναβάθμιση από την τελευταία παρέλαση της Ημέρας της Νίκης στην Κίνα το 2015, όταν η Πιονγκγιάνγκ έστειλε έναν από τους κορυφαίους αξιωματούχους της, τον Τσόε Ριόνγκ-χάε.

Παράλληλα, ο Βορειοκορεάτης θα παρακολουθείται στενά από αναλυτές του Πενταγώνου, οι οποίοι είναι πρόθυμοι να συλλέξουν οτιδήποτε μπορούν σχετικά με τα όπλα που ενδέχεται να αντιμετωπίσουν οι ΗΠΑ σε περίπτωση που ο Κινέζος πρόεδρος διατάξει εισβολή στην Ταϊβάν.

Ένα τρένο που πιστεύεται ότι μεταφέρει τον ηγέτη της Βόρειας Κορέας Κιμ Γιονγκ Ουν φτάνει στο Πεκίνο, ενόψει της στρατιωτικής παρέλασης για την 80ή επέτειο από το τέλος του Β' Παγκοσμίου Πολέμου στο Πεκίνο.
Ένα τρένο που πιστεύεται ότι μεταφέρει τον ηγέτη της Βόρειας Κορέας Κιμ Γιονγκ Ουν φτάνει στο Πεκίνο, ενόψει της στρατιωτικής παρέλασης για την 80ή επέτειο από το τέλος του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου στο Πεκίνο / REUTERS/Tingshu Wang

Ο απομονωμένος ηγέτης σπάνια ταξιδεύει στο εξωτερικό, με την πρόσφατη επαφή του με παγκόσμιους ηγέτες να περιορίζεται στον Πούτιν, τον οποίο έχει συναντήσει δύο φορές από την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία.

Μια βορειοκορεατική σημαία κυματίζει από ένα τρένο που πιστεύεται ότι μεταφέρει τον ηγέτη της Βόρειας Κορέας Κιμ Γιονγκ Ουν, καθώς φτάνει στο Πεκίνο.
Μια βορειοκορεατική σημαία κυματίζει από ένα τρένο που πιστεύεται ότι μεταφέρει τον ηγέτη της Βόρειας Κορέας Κιμ Γιονγκ Ουν, καθώς φτάνει στο Πεκίνο / REUTERS/Go Nakamura

Τελευταία φορά που επισκέφθηκε το Πεκίνο ήταν το 2019 για μια εκδήλωση που σηματοδότησε την 70ή επέτειο των διπλωματικών σχέσεων μεταξύ των χωρών. Σε αυτό το ταξίδι ταξίδεψε επίσης με τρένο.

Μια αυτοκινητοπομπή που πιστεύεται ότι μεταφέρει τον ηγέτη της Βόρειας Κορέας Κιμ Γιονγκ Ουν αναχωρεί από τον σιδηροδρομικό σταθμό του Πεκίνου, ενόψει της στρατιωτικής παρέλασης για την 80ή επέτειο από το τέλος του Β' Παγκοσμίου Πολέμου στο Πεκίνο
Μια αυτοκινητοπομπή που πιστεύεται ότι μεταφέρει τον ηγέτη της Βόρειας Κορέας Κιμ Γιονγκ Ουν αναχωρεί από τον σιδηροδρομικό σταθμό του Πεκίνου, ενόψει της στρατιωτικής παρέλασης για την 80ή επέτειο από το τέλος του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου στο Πεκίνο / REUTERS/Florence Lo

Η παράδοση των ταξιδιών με τρένο ξεκίνησε από τον παππού του Κιμ, Κιμ Ιλ Σουνγκ, ο οποίος έκανε τα δικά του ταξίδια με τρένο στο Βιετνάμ και την Ανατολική Ευρώπη. Ο πατέρας του Κιμ, Κιμ Γιονγκ Ιλ, ταξίδευε με τρένο γιατί φέρεται να φοβόταν τα αεροπλάνα.

Σύμφωνα με ένα νοτιοκορεατικό ειδησεογραφικό πρακτορείο, το θωρακισμένο τρένο διαθέτει περίπου 90 βαγόνια, συμπεριλαμβανομένων αιθουσών συνεδριάσεων, αιθουσών ακροατηρίων και υπνοδωματίων.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Κόσμος
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Μη χάσετε
1
2
3
4
5
Κόσμος: Περισσότερα άρθρα
Ροζ σκάνδαλο στη Nestle: Απολύθηκε ο CEO για «μυστική ερωτική σχέση» με υφιστάμενή του
Ο Laurent Freixe εργαζόταν στη Nestle για σχεδόν 40 χρόνια και ανέλαβε CEO τον περασμένο Σεπτέμβριο - Η πολυεθνική θεωρεί ότι παραβίασε τον κώδικα δεοντολογίας και ορίζει τον Philipp Navratil ως αντικαταστάτη
O CEO της Nestle Laurent Freixe 5
Ισραήλ: Ο στρατός φοβάται αποδυνάμωση των εφέδρων εν μέσω κρίσης εμπιστοσύνης με την κυβέρνηση Νετανιάχου
Η ανώτατη στρατιωτική ηγεσία ανησυχεί για χαμηλή συμμετοχή των εφέδρων στην επικείμενη επίθεση στη Γάζα, σύμφωνα με την προοδευτική ισραηλινή εφημερίδα Haaretz
Ισραηλινοί στρατιώτες
Βρετανία: Σκληραίνει η μεταναστευτική πολιτική – Σαφές μήνυμα σε ξένους φοιτητές
Το βρετανικό υπουργείο Εσωτερικών ξεκίνησε εκστρατεία ενημέρωσης για να προειδοποιήσει ξένους φοιτητές ότι η παραμονή τους στη χώρα δεν μπορεί να παραταθεί μετά τη λήξη της βίζας τους
Το Big Ben στο Λονδίνο 1
Newsit logo
Newsit logo