Κιμ Γιονγκ Ουν: Το θωρακισμένο τρένο του έφτασε στο Πεκίνο για την αυριανή στρατιωτική παρέλαση

Ο ηγέτης της Βόρειας Κορέας, Κιμ Γιονγκ Ουν έφτασε στο Πεκίνο, όπου θα είναι ο τιμώμενος καλεσμένος του προέδρου της Κίνας, Σι Τζιπίνγκ στην στρατιωτική παρέλαση που θα σηματοδοτήσει τα 80 χρόνια από το τέλος του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου.

Στην παρέλαση της «Ημέρας της Νίκης» που θα πραγματοποιηθεί αύριο, ο Κιμ Γιονγκ Ουν θα συναντηθεί στο Πεκίνο με τον Κινέζο ομόλογό του, τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν και άλλους παγκόσμιους ηγέτες – καθιστώντας την την πρώτη του πολυμερή διεθνή συνάντηση εκτός Βόρειας Κορέας.

Ο Βορειοκορεάτης πέρασε στην Κίνα την Τρίτη (02.09.2025) με το πολυτελές θωρακισμένο τρένο του, το οποίο φέρεται να περιλαμβάνει ένα εστιατόριο που σερβίρει γαλλικά κρασιά και φρέσκο ​​αστακό. Η βαριά θωράκισή του σημαίνει ότι ταξιδεύει με μόλις 57 μίλια/ώρα.

Η παρουσία του Κιμ σηματοδοτεί την πρώτη φορά που ένας ηγέτης της Βόρειας Κορέας παρευρίσκεται σε κινεζική στρατιωτική παρέλαση από το 1959. Θα είναι μεταξύ 26 άλλων αρχηγών κρατών – συμπεριλαμβανομένων ηγετών από τη Μιανμάρ, το Ιράν και την Κούβα – που θα παραστούν.

Η παρουσία του αποτελεί αναβάθμιση από την τελευταία παρέλαση της Ημέρας της Νίκης στην Κίνα το 2015, όταν η Πιονγκγιάνγκ έστειλε έναν από τους κορυφαίους αξιωματούχους της, τον Τσόε Ριόνγκ-χάε.

Παράλληλα, ο Βορειοκορεάτης θα παρακολουθείται στενά από αναλυτές του Πενταγώνου, οι οποίοι είναι πρόθυμοι να συλλέξουν οτιδήποτε μπορούν σχετικά με τα όπλα που ενδέχεται να αντιμετωπίσουν οι ΗΠΑ σε περίπτωση που ο Κινέζος πρόεδρος διατάξει εισβολή στην Ταϊβάν.

Ο απομονωμένος ηγέτης σπάνια ταξιδεύει στο εξωτερικό, με την πρόσφατη επαφή του με παγκόσμιους ηγέτες να περιορίζεται στον Πούτιν, τον οποίο έχει συναντήσει δύο φορές από την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία.

Τελευταία φορά που επισκέφθηκε το Πεκίνο ήταν το 2019 για μια εκδήλωση που σηματοδότησε την 70ή επέτειο των διπλωματικών σχέσεων μεταξύ των χωρών. Σε αυτό το ταξίδι ταξίδεψε επίσης με τρένο.

Η παράδοση των ταξιδιών με τρένο ξεκίνησε από τον παππού του Κιμ, Κιμ Ιλ Σουνγκ, ο οποίος έκανε τα δικά του ταξίδια με τρένο στο Βιετνάμ και την Ανατολική Ευρώπη. Ο πατέρας του Κιμ, Κιμ Γιονγκ Ιλ, ταξίδευε με τρένο γιατί φέρεται να φοβόταν τα αεροπλάνα.

Σύμφωνα με ένα νοτιοκορεατικό ειδησεογραφικό πρακτορείο, το θωρακισμένο τρένο διαθέτει περίπου 90 βαγόνια, συμπεριλαμβανομένων αιθουσών συνεδριάσεων, αιθουσών ακροατηρίων και υπνοδωματίων.