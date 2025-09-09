Κόσμος

Κίμπερλι Γκίλφοϊλ: Στη Γερουσία την ερχόμενη εβδομάδα η διαδικασία επικύρωσης για τη θέση της πρέσβειρας των ΗΠΑ στην Ελλάδα

Οι Ρεπουμπλικανοί σχεδιάζουν να ενεργοποιήσουν τη λεγόμενη «πυρηνική επιλογή», για να ξεμπλοκάρουν τις καθυστερήσεις των Δημοκρατικών
Η Kimberly Guilfoyle, υποψήφια του Προέδρου Τραμπ για τη θέση της πρέσβειρας των ΗΠΑ στην Ελλάδα
Η Kimberly Guilfoyle, υποψήφια του Προέδρου Τραμπ για τη θέση της πρέσβειρας των ΗΠΑ στην Ελλάδα / EPA / Φωτογραφία Samuel Corum

Την επόμενη εβδομάδα αναμένεται η διαδικασία επικύρωσης της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ ως πρέσβειρας των ΗΠΑ στην Ελλάδα. Οι Ρεπουμπλικάνοι καταβάλλουν νέες προσπάθειες για να ξεπεραστούν τα εμπόδια που βάζουν οι Δημοκρατικοί στις υποψηφιότητες που έχει προτείνει ο Αμερικανός Πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ.

Έτσι, λοιπόν, ο χρόνος για να επισφραγιστεί η η υποψηφιότητα της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, την οποία έχει επιλέξει ο Ντόναλντ Τραμπ για επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματικής αποστολής στην Αθήνα, μετράει αντίστροφα.

Ο ηγέτης της πλειοψηφίας στη Γερουσία, Ρεπουπλικανός Τζον Θουν, κατέθεσε σχετικό ψήφισμα κάνοντας ουσιαστικά τα πρώτα διαδικαστικά βήματα για να ξεμπλοκάρει τις καθυστερήσεις των Δημοκρατικών στις επικυρώσεις των υποψηφίων του Προέδρου των ΗΠΑ.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, οι Ρεπουμπλικανοί σχεδιάζουν να ενεργοποιήσουν τη λεγόμενη «πυρηνική επιλογή», ώστε να αλλάξουν μονομερώς τους κανόνες της Γερουσίας και να επιτρέψουν τη συνολική επικύρωση αξιωματούχων, οι διορισμοί των οποίων – ανάμεσα σε αυτούς και της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ – εκκρεμούν για μήνες.

