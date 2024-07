Κίνα: 16 νεκροί από φωτιά σε πολυώροφο εμπορικό κέντρο

Τη ζωή σε τουλάχιστον 16 άτομα στοίχισε φωτιά που ξέσπασε την Τετάρτη (17.07.2024) σε πολυώροφο εμπορικό κέντρο στη νοτιοδυτική Κίνα.

Η φωτιά εκδηλώθηκε, επισήμως από ακόμη άγνωστη αιτία, χθες βράδυ (τοπική ώρα) στην Τσιγκόνγκ, πόλη περίπου 2,5 εκατομμυρίων κατοίκων στην επαρχία Σετσουάν, σε απόσταση 1.600 χιλιομέτρων από την πρωτεύουσα Πεκίνο.

Οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης και κατάσβεσης έλαβαν τέλος σήμερα περί τις 03:00 (τοπική ώρα· χθες στις 22:00 ώρα Ελλάδας), ανέφερε το Νέα Κίνα, επικαλούμενο αξιωματούχους των τοπικών υπηρεσιών αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων.

Περίπου τριάντα άνθρωποι διασώθηκαν και παραλήφθηκαν από τραυματιοφορείς, ανέφερε το κρατικό τηλεοπτικό δίκτυο CCTV.

Η φωτιά εκδηλώθηκε σε εμπορικό κέντρο στο ισόγειο κτιρίου 14 ορόφων και εξαπλώθηκε, πέρα από το ισόγειο, στον 4ο, στον 5ο και στον 6ο όροφο, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

A fire broke out at the Jiuding Department Store in the Zigong High-tech Zone in the city of Zigong, Sichuan province, China 🇨🇳



▪︎ 17 July 2024 ▪︎#buildingfire #fire #China pic.twitter.com/oELL93JDNa — DISASTER TRACKER (@DisasterTrackHQ) July 17, 2024

Πλάνα που μετέδωσε το CCTV εικονίζουν πυκνό μαύρο καπνό να αναδίδεται από κτίριο πάνω σε οδική αρτηρία.

A huge fire has broken out at broke out at Jiuding Department Store in Zigong, Sichuan, China…pic.twitter.com/a1xO8WFPOy — Volcaholic 🌋 (@volcaholic1) July 17, 2024

Άλλα βίντεο που κυκλοφόρησαν σε ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης και το Γαλλικό Πρακτορείο σημειώνει πως δεν ήταν σε θέση να επαληθεύσει εικονίζουν περίεργους μπροστά σε κτίριο που μοιάζει να είναι αυτό στα πλάνα της κρατικής τηλεόρασης, πυροσβέστες και ασθενοφόρα.





A fire broke out in a department store at about 6 pm on Wednesday in Zigong, SW.China’s Sichuan Province. As of 8:20 pm, 30 trapped people had been rescued by firefighters. The latest reports said 6 people were killed due to the fire. pic.twitter.com/vxv8oM8J7O — Global Times (@globaltimesnews) July 17, 2024

Η πυροσβεστική και οι υπηρεσίες πρώτων βοηθειών ειδοποιήθηκαν χθες στις 18:11 (13:11 ώρα Ελλάδας) και αναπτύχθηκαν αμέσως δυνάμεις, που την έσβησαν «στις 20:20» (15:20), σύμφωνα με το CCTV.

Οι πυρκαγιές και άλλα θανατηφόρα δυστυχήματα είναι συχνό φαινόμενο στην Κίνα, που αποδίδεται κυρίως στη χαλαρότητα ως προς την τήρηση των κανονισμών ασφαλείας.

A deadly fire broke out at a shopping mall in the city of Zigong in China’s southwestern Sichuan province Wednesday July 17.



Sixteen people are confirmed dead, while 30 others were rescued after nearly 300 emergency workers and dozens of vehicles worked into the night. pic.twitter.com/CZL3dZouqf — Hong Kong Satellite TV (@hk_stv) July 18, 2024

Τον Ιανουάριο, τουλάχιστον 39 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους όταν ξέσπασε πυρκαγιά σε εμπορικό κατάστημα στη Σινγιού (κεντρική Κίνα). Εκδηλώθηκε στο υπόγειο καταστήματος, διευκρίνισαν οι τοπικές αρχές όταν εργάτες «παραβίασαν τους κανόνες» ασφαλείας χρησιμοποιώντας συσκευή ηλεκτροκόλλησης. Μόλις 5 ημέρες νωρίτερα, πυρκαγιά στον κοιτώνα σχολείου στοίχιζε τη ζωή σε 13 παιδιά. Τον Φεβρουάριο, πυρκαγιά σε πολυκατοικία στοίχισε τη ζωή σε 15 ανθρώπους στην πόλη Νανκίν, στο ανατολικό τμήμα της χώρας.

Ο πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ ζήτησε κατόπιν να αντληθούν διδάγματα από τις καταστροφές για να αποφευχθεί η επανάληψή τους.

Τον Απρίλιο της περασμένης χρονιάς, σπάνια πυρκαγιά σε νοσοκομείο στο Πεκίνο στοίχισε τη ζωή σε 29 ανθρώπους. Επρόκειτο για μια από τις χειρότερες καταστροφές της τελευταίας εικοσαετίας στην κινεζική πρωτεύουσα. Απελπισμένοι ασθενείς αναγκάστηκαν να προσπαθήσουν να βγουν από παράθυρα κρεμασμένοι από σεντόνια και σκαρφάλωσαν σε εξωτερικές μονάδες μονάδων κλιματισμού στην πρόσοψη του κτιρίου για να σωθούν.