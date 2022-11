Συναγερμός έχει σημάνει την ζώνη γύρω από το μεγαλύτερο εργοστάσιο παραγωγής iPhone παγκοσμίως, το οποίο βρίσκεται στην Κίνα. Οι υγειονομικές αρχές της χώρας επέβαλλαν lockdown στην περιοχή, μετά τον εντοπισμό κρουσμάτων κορονοϊού.

Η οικονομική ζώνη γύρω από το αεροδρόμιο Ζενγκζού, στην κεντρική Κίνα, όπου βρίσκεται το εργοστάσιο που παράγει προϊόντα της iPhone και το διαχειρίζεται η ταϊβανέζικη εταιρεία Foxconn, σύμφωνα με τις υγειονομικές Αρχές της χώρας, θα παραμείνει σε lockdown για επτά ημέρες. Στο εργοστάσιο, όπου εργάζονται περισσότεροι από 200.000 άνθρωποι, εντοπίζονται από τα μέσα Οκτωβρίου κρούσματα κορονοϊού.

Εικόνες που αναρτήθηκαν στα social media έδειχναν το Σαββατοκύριακο κάποιους εργαζόμενους να πηδούν πάνω από ένα συρματόπλεγμα για να φύγουν από το εργοστάσιο και να επιστρέψουν στα σπίτια τους πεζή. Δημοσιεύθηκαν επίσης βίντεο στα οποία φαίνονται εργαζόμενοι που διαμαρτύρονται για τις συνθήκες εργασίας και την απουσία μέτρων προστασίας από τον κορονοϊό.

Δείτε βίντεο:

CHINA – Reported as Foxcon employees escaping government lockdown. Although they made it to the outside, all public transport has been stopped, leaving them abandoned.



Covid zero or Citizen control. Either way it’s chaos. pic.twitter.com/qm1vM6Eetb November 1, 2022

Foxcon Chinese workers trying to go home on foot after lockdown attempt failed inside the factory. https://t.co/l7wgOmwSVB — Tom. S (@texplorer1) November 2, 2022

It’s crazy what’s happening in China right now. Thousands of workers walking home for thousands of KMs from the factories that make chips and phones (Qualcomm / Foxcon) because they had a COVID outbreak. https://t.co/g0gawb1gAT https://t.co/JwN2KwtNHh — (kamil ali rextin) (@kamilrextin) October 30, 2022

Από σήμερα, Τετάρτη (02.11.2022) οι κάτοικοι της οικονομικής ζώνης «δεν επιτρέπεται να βγαίνουν από τα σπίτια τους» αν δεν υπάρχει επιτακτική ανάγκη, τόνισαν οι τοπικές αρχές.

Η Κίνα είναι η τελευταία μεγάλη οικονομία που ακολουθεί πολιτική μηδενικής covid, κάτι που σημαίνει επαναλαμβανόμενα lockdown, σχεδόν υποχρεωτικά μοριακά τεστ πολλές φορές την εβδομάδα και καραντίνα για τους ανθρώπους που προέρχονται από επικίνδυνες περιοχές.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ