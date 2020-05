Εξαντλήθηκαν τα εισιτήρια στη Disneyland για τις πρώτες ημέρες επαναλειτουργίας της στην Κίνα, σύμφωνα με την ιστοσελίδα της εταιρίας.

Το θεματικό πάρκο της Disneyland στην Κίνα ετοιμάζεται να ανοίξει και πάλι τις πύλες του την επόμενη εβδομάδα ύστερα από τρίμηνη αναστολή της λειτουργίας του λόγω του κορονοϊού.

Τα εισιτήρια για τη Δευτέρα 11 Μαΐου, την πρώτη ημέρα που το πάρκο θα υποδεχθεί και πάλι επισκέπτες, έως και τις 14 Μαΐου εξαντλήθηκαν στην διαδικτυακή υπηρεσία κράτησης εισιτηρίων.

Είναι, επίσης, sold out για το Σαββατοκύριακο 16 και 17 Μαΐου. Διαθέσιμα εισιτήρια για την ημέρα επανέναρξης λειτουργίας δεν υπάρχουν ούτε στις ανεξάρτητες πλατφόρμες Fliggy και MeiTuan.

Σύμφωνα, μάλιστα, με την Fliggy, τα εισιτήρια της πλατφόρμας για τις 11 και τις 16 Μαΐου εξαντλήθηκαν μέσα σε τρία λεπτά. Η Shanghai Disneyland έκλεισε αρχικά στις 25 Ιανουαρίου καθώς οι δημόσιοι χώροι σε όλη την Κίνα ανέστειλαν τη λειτουργία τους λόγω της πανδημίας.

