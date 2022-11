Οι υγειονομικές αρχές της Κίνας επιμένουν στην πολιτική των «μηδενικών κρουσμάτων Covid», επιβάλλοντας σκληρά μέτρα κατά της διασποράς του κορονοϊού. Κάτοικοι στην Γκουανγκτζόου ήρθαν αντιμέτωποι με τις αστυνομικές αρχές αφού ανακοινώθηκε ότι παρατείνεται το lockdown που έχει επιβληθεί στην περιοχή.

Από τον περασμένο μήνα, ένα μέρος των 18 εκατ. κατοίκων αυτής της περιοχής της νότιας Κίνας τέθηκε σε καθεστώς περιοριστικών μέτρων για τις μετακινήσεις, λόγω της έξαρσης της πανδημίας του κορονοϊού. Την Δευτέρα (14.11.2022), οι υγειονομικές αρχές αποφάσισαν να παρατείνουν έως αύριο, Τετάρτη (16.11.2022), το βράδυ το lockdown που ισχύει στο μεγαλύτερο μέρος της περιοχής.

Σε βίντεο που ανέβηκαν στα social media το βράδυ της Δευτέρας (14.11.2022) φαίνονται εκατοντάδες κάτοικοι να διαδηλώνουν στους δρόμους. Κάποιοι, σε μικρές ομάδες, έσπασαν τα μεγάλα πλαστικά οδοφράγματα που χρησιμεύουν για να τεθούν υπό περιορισμό κτίρια ή ολόκληρες γειτονιές.

Δείτε βίντεο:

JUST IN: Rioting against lockdown in Guangzhou City, China. pic.twitter.com/r4FGT4l3qy November 14, 2022

NEW – People in China’s Guangzhou city tear down COVID barricades.pic.twitter.com/M28Rw63APC — Disclose.tv (@disclosetv) November 14, 2022

Σε άλλα βίντεο, διαδηλωτές βάλλουν κατά αξιωματούχων που φορούν την λευκή στολή προστασίας για τον κορονοϊό.

Δείτε βίντεο:

Now — Protesters in China's Guangzhou city are trying to stop police breaking through the gate to arrest them. pic.twitter.com/F9yzSr3QgF — Songpinganq (@songpinganq) November 14, 2022

«Δεν θέλουμε άλλα τεστ», φώναζαν οι διαδηλωτές, ενώ ορισμένοι πέταξαν αντικείμενα κατά των αστυνομικών.

Ανάμεσα στα βίντεο που κυκλοφορούν στα social media, υπάρχει και ένα που δείχνει ότι ένας άνθρωπος έχει τραυματιστεί αφού φέρεται να δέχθηκε κάποιο πυροβολισμό.

Δείτε βίντεο:

Tonight many people in China's Guangzhou city got shot and some are dying. pic.twitter.com/RkOlA0NVJI — Songpinganq (@songpinganq) November 14, 2022

Οι διαδηλώσεις στην Κίνα είναι λιγότερο συχνές από ό,τι στη Δύση και το κυριότερο, με πολύ μικρότερη δημοσιότητα. Αλλά τα κοινωνικά δίκτυα συχνά φιλοξενούν αυτούς τους τελευταίους μήνες σκηνές αγανάκτησης των πολιτών απέναντι στην αυστηρή πολιτική της ‘μηδενικής Covid’.

Η πολιτική αυτή προβλέπει την επιβολή lockdown μόλις εμφανιστούν κάποια κρούσματα, περιορισμούς στις μετακινήσεις και τεστ PCR, κάποιες φορές σχεδόν σε καθημερινή βάση.

Πολλοί Κινέζοι παραπονιούνται για τους ξαφνικούς περιορισμούς, που προκαλούν σε ορισμένες περιπτώσεις ελλείψεις τροφίμων και περιπλέκουν την πρόσβαση των ανθρώπων υπό περιορισμό στις υπηρεσίες υγείας.

Στις αρχές του μήνα, οι κινεζικές αρχές ζήτησαν συγγνώμη ύστερα από τον θάνατο ενός τρίχρονου παιδιού, που είχε δηλητηριαστεί από μονοξείδιο του άνθρακα. Σε μήνυμα που αναρτήθηκε στο Διαδίκτυο και στη συνέχεια διεγράφη, ο πατέρας του κατηγορούσε τις αρχές που είναι υπεύθυνες για την εφαρμογή του lockdown ότι εμπόδισαν την πρόσβαση του παιδιού στο νοσοκομείο.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ