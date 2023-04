Η Κίνα θα στείλει ειδικούς απεσταλμένους στην Ουκρανία και θα διεξαγάγει συνομιλίες με όλα τα μέρη για την επίλυση της κρίσης εκεί, δήλωσε σήμερα ο πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ στον Ουκρανό ομόλογό του, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, όπως μετέδωσαν κρατικά μέσα ενημέρωσης.

Ο Σι έκανε τα σχόλια στη διάρκεια τηλεφωνικής συνδιάλεξης που είχε με τον Ουκρανό πρόεδρο, της πρώτης μεταξύ των δύο ηγετών μετά την έναρξη της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία, όπως μετέδωσε η κρατική τηλεόραση CCTV.

Η Κίνα θα επικεντρωθεί στην προώθηση ειρηνευτικών διαπραγματεύσεων και θα καταβάλει προσπάθειες για κατάπαυση του πυρός το ταχύτερο δυνατό, είπε ο Σι στον Ζελένσκι, σύμφωνα με το ρεπορτάζ.

Από την πλευρά του ο Ουκρανός πρόεδρος έκανε λόγο για «ουσιαστική» και «μακρά» επικοινωνία με τον Σι Τζινπίνγκ, εκφράζοντας την αισιοδοξία του για την ανάπτυξη των σχέσεων Ουκρανίας και Κίνας.

«Είχα μια μακρά και ουσιαστική τηλεφωνική επικοινωνία με τον Πρόεδρο της Κίνας, Σι Τζινπίνγκ. Πιστεύω ότι αυτή η συνδιάλεξη, καθώς και ο διορισμός του πρεσβευτή της Ουκρανίας στην Κίνα, θα δώσουν ισχυρή ώθηση στην ανάπτυξη των διμερών μας σχέσεων», έγραψε στο Twitter ο Ζελένσκι.

I had a long and meaningful phone call with 🇨🇳 President Xi Jinping. I believe that this call, as well as the appointment of Ukraine's ambassador to China, will give a powerful impetus to the development of our bilateral relations.