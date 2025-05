Κίνα: Η στιγμή που άνεμοι παρασέρνουν αλεξιπτωτιστή πλαγιάς και παγώνει σε υψόμετρο 8.000 μέτρων

Θα μπορούσε να πει κανείς πως «πάγωσε» από την τρομάρα του! Ωστόσο – όπως φαίνεται και στο βίντεο που κάνει τον γύρο του Διαδικτύου – πάγωσε στην κυριολεξία και μάλιστα ενώ βρισκόταν σε υψόμετρο 8.000 μέτρων. Ο λόγος για έναν αλεξιπτωτιστή πλαγιάς από την Κίνα.

Ο «πρωταγωνιστής» του βίντεο που έχει γίνει viral ονομάζεται Liu Ge. Ο αλεξιπτωτιστής ισχυρίστηκε ότι η απίστευτη περιπέτεια που παραλίγο να του στοιχίζει τη ζωή συνέβη το περασμένο Σάββατο (24.05.25) όταν ξεκίνησε την πτήση πάνω από τα βουνά σε περιοχή της βόρειας Κίνας, σύμφωνα με τους Global Times.

Ξαφνικά, ισχυροί άνεμοι τον παρασέρνουν, με αποτέλεσμα να χάσει τον έλεγχο του αλεξίπτωτου και να βρεθεί πάνω από τα σύννεφα και συγκεκριμένα σε υψόμετρο 8.000 μέτρων, σε ένα περιβάλλον με θερμοκρασίες υπό το μηδέν, με τον ίδιο να καλύπτεται από πάγο.

Παρόλα αυτά, ο άνδρας είπε ότι ως εκ θαύματος διατήρησε τις αισθήσεις του καθ’ όλη τη διάρκεια και τελικά κατάφερε να πραγματοποιήσει μία ασφαλή προσγείωση.

«Μπορούσα να αντιληφθώ την απουσία οξυγόνου και τα χέρια μου είχαν παγώσει αλλά συνέχισα να επικοινωνώ με την ομάδα μου» δήλωσε ο ίδιος στους Global Times.

Ο Liu Ge μεταφέρθηκε με εκτεταμένα κρυοπαγήματα στο νοσοκομείο, όπου και εξακολουθεί να νοσηλεύεται.

