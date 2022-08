Κοινά στρατιωτικά γυμνάσια θα πραγματοποιήσουν η Κίνα και η Ρωσία. Όλα αυτά εν μέσω του πολέμου στην Ουκρανία και των νέων απειλών του Πεκίνου εναντίον της Ταϊβάν.

Όπως γνωστοποίησε το υπουργείο Άμυνας της Κίνας, στρατεύματα της χώρας θα μεταβούν στη Ρωσία για να συμμετάσχουν σε κοινά γυμνάσια. Σε αυτά θα πάρουν μέρος και άλλες χώρες, περιλαμβανομένων της Ινδίας, της Λευκορωσίας και του Τατζικιστάν.

Η συμμετοχή της Κίνας στα κοινά γυμνάσια «δεν συνδέεται με την τρέχουσα διεθνή και περιφερειακή κατάσταση», ανέφερε το υπουργείο στην ανακοίνωση.

Τα γυμνάσια εντάσσονται σε μια διμερή συμφωνία συνεργασίας, σύμφωνα με την ίδια πηγή. Παρόμοια κοινά γυμνάσια με επικεφαλής τη Ρωσία και τη συμμετοχή της Κίνας έχουν λάβει χώρα τα τελευταία χρόνια, σημειώνει το Reuters.

