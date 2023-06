Ένα απίστευτο βίντεο κάνει τον γύρο του ίντερνετ από την πόλη Γιτσάνγκ της Κίνας, όπου η κακοκαιρία που έπληξε την περιοχή και οι σφοδροί άνεμοι ξήλωσαν την τέντα ενός εστιατορίου, εκσφενδονίζοντας στον αέρα και τους ανθρώπους που προσπαθούσαν να την κρατήσουν!

Εργαζόμενοι και πελάτες φαίνονται στο βίντεο από την κακοκαιρία στην πόλη της Κίνας να προσπαθούν με όλη τους τη δύναμη να κρατήσουν την τεράστια τέντα που κάλυπτε τον εξωτερικό χώρο. Όμως, οι άνεμοι είναι τόσο ισχυροί, που όχι μόνο η τέντα ξεριζώθηκε αλλά πήρε μαζί της και τους ανθρώπους.

Το ευτυχές είναι ότι οι άνθρωποι τραυματίστηκαν ελαφρά, ωστόσο ο αριθμός των τραυματιών είναι αδιευκρίνιστος ενώ παράλληλα, ο ιδιοκτήτης του εστιατορίου ανακοίνωσε ότι δεν θα χρεώσει τα γεύματα των πελατών του εκείνο το βράδυ.

