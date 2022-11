Σε λάθος χειρισμός εργαζόμενου προκλήθηκε η φωτιά σε εργοστάσιο στην Κίνα, με τον απολογισμό των νεκρών να έχει φτάσει τους 38.

Σύμφωνα με κρατικό μέσο ενημέρωσης της Κίνας, «τα πρώτα στοιχεία δείχνουν πως το δυστύχημα αυτό προκλήθηκε από χειρισμό αντίθετο με τον κανονισμό εκ μέρους ενός εργαζομένου της επιχείρησης. Η πυρκαγιά προκλήθηκε από εργασία ηλεκτροσυγκόλλησης».

Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε εγκατάσταση της μικρής ιδιωτικής εταιρείας Kaixinda Trading στη λεγόμενη «ζώνη της τεχνολογίας» της πόλης Ανγιάνγκ στην κεντρική επαρχία Χενάν. Η πυροσβεστική ανέπτυξε 63 οχήματα στην εγκατάσταση, σύμφωνα με κινεζικά ΜΜΕ. Η φωτιά τέθηκε υπό έλεγχο στις 20:00 (τοπική ώρα νστις 14:00 ώρα Ελλάδας) προτού κατορθωθεί να κατασβεστεί πλήρως στις 23:00 (17:00), όπως μετέδωσε το κανάλι CCTV.

