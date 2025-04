Κίνα σε Τραμπ: Ακύρωσε αμέσως τους νέους δασμούς – Θα λάβουμε αντίμετρα για να υπερασπιστούμε τα συμφέροντά μας

Ο παγκόσμιος εμπορικός πόλεμος που κήρυξε χθες (02.04.2025) ο Ντόναλντ Τραμπ με την επιβολή τρομακτικών τελωνειακών δασμών είχαν την Κίνα στην κορυφή της λίστας, κάτι που όμως ήταν αναμενόταν λόγω των προεκλογικών προγραμματικών δηλώσεων του Αμερικανού Προέδρου.

Ωστόσο, η Κίνα αντέδρασε με κατηγορηματικό τρόπο στα μέτρα του Τραμπ, αφού παρότρυνε σήμερα (03.04.2025) τις ΗΠΑ να «ακυρώσουν αμέσως» τους νέους τελωνειακούς δασμούς, οι οποίοι είναι ιδιαιτέρως υψηλοί για τα προϊόντα της, ενώ δεσμεύτηκε να λάβει αντίμετρα για να υπερασπιστεί τα «δικαιώματα και συμφέροντά» της.

Μάλιστα, η επιβάρυνση είναι αστρονομική για τον ασιατικό γίγαντα, καθώς βρέθηκε στο στόχαστρο νέων φόρων 34% στις εξαγωγές της στις ΗΠΑ, επιπροσθέτως των τελωνειακών δασμών 20% που έχουν ήδη εφαρμοστεί από την κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ.

«Η Κίνα παροτρύνει τις ΗΠΑ να ακυρώσουν αμέσως τους μονομερείς τελωνειακούς δασμούς και να επιλύσουν με τον αρμόζοντα τρόπο τις διαφορές με τους εμπορικούς τους εταίρους μέσω ισότιμου διαλόγου», αντέδρασε το κινεζικό υπουργείο Εμπορίου.

Η επίθεση αυτή με χαρακτηριστικά προστατευτισμού του Λευκού Οίκου, η άνευ προηγουμένου από τη δεκαετία του 1930, θέτει «σε κίνδυνο την παγκόσμια οικονομική ανάπτυξη» και απειλεί τις διεθνείς αλυσίδες εφοδιασμού, έχοντας επιπτώσεις έως και στα αμερικανικά συμφέροντα, σύμφωνα με το κινεζικό υπουργείο.

Οι τελωνειακοί αυτοί δασμοί «δεν σέβονται τους διεθνείς εμπορικούς κανόνες και πλήττουν σοβαρά τα δικαιώματα και τα συμφέροντα των πλευρών που αφορούν», κατήγγειλε επίσης το κινεζικό υπουργείο Εμπορίου, δεσμευόμενο να λάβει αντίμετρα.

Ο Ντόναλντ Τραμπ κήρυξε χθες Τετάρτη (02.04.2025) εμπορικό πόλεμο στον κόσμο και ιδιαιτέρως στην Κίνα, που είναι ωστόσο ένας από τους μεγαλύτερους εμπορικούς εταίρους της χώρας του, προκαλώντας σεισμό στις αγορές του πλανήτη.

Κατά την διάρκεια της ομιλίας του, ο Αμερικανός Πρόεδρος αναφέρθηκε στον Κινέζο ομόλογό του, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι τρέφει «μεγάλο σεβασμό» για τον Σι Τζινπίνγκ, αλλά κατηγόρησε στην συνέχεια την Κίνα ότι εκμεταλλεύεται σε πολύ μεγάλο βαθμό τις ΗΠΑ, κάτι για το οποίο τους…«επαίνεσε» αφού κατάφεραν να γλιτώσουν τις συνέπειες για όλο αυτό το χρονικό διάστημα.

Trump says he has “great respect” for Chinese President Xi Jinping, but accused China of taking “tremendous advantage” of the US.



“I commend them for that” pic.twitter.com/WNEXRaGkvd