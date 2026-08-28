Κίνα: Το Πεκίνο καρατόμησε το Νο2 στην πολιτική ηγεσία και τον αρχηγό του στρατού – Υποψίες πως διέρρεαν στοιχεία για τα πυρηνικά στους Αμερικάνους

Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στο πολιτικό σκηνικό της Κίνας με την καθαίρεση των ανώτερων στρατιωτικών αξιωματούχων, Ζανγκ Γουσιά και Λιου Ζενλί, από τα αξιώματα που κατείχαν στην κρατική Κεντρική Στρατιωτική Επιτροπή, σύμφωνα με κινεζικά μέσα ενημέρωσης.

Η κινεζική ηγεσία καθαίρεσε σήμερα Παρασκευή (28.08.2026) δύο από τους ανώτερους στρατιωτικούς αξιωματούχους από τα αξιώματα που κατείχαν στην κρατική Κεντρική Στρατιωτική Επιτροπή, με αφορμή έρευνες που ξεκίνησαν λόγω υποψιών για σοβαρές παραβιάσεις της πειθαρχίας και του νόμου.

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Τον Ιανουάριο είχε ανακοινωθεί η έναρξη ερευνών εναντίον του Ζανγκ, δεύτερου στην ιεραρχία μετά τον πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ ως αντιπροέδρου της Κεντρικής Στρατιωτικής Επιτροπής και μέλους του επίλεκτου Πολιτικού Γραφείου της Κίνας, καθώς και εναντίον του Λιου, μέλους της Κεντρικής Στρατιωτικής Επιτροπής και αρχηγού του Γενικού Επιτελείου της Κεντρικής Στρατιωτικής Επιτροπής, λόγω υποψιών για σοβαρές παραβιάσεις της πειθαρχίας και του νόμου.

Η Κίνα διαθέτει παράλληλες δομές του Κομμουνιστικού Κόμματος και της Κεντρικής Στρατιωτικής Επιτροπής. Η σημερινή ανακοίνωση αφορά τις θέσεις των Ζανγκ και Λιου στην κρατική Κεντρική Στρατιωτική Επιτροπή.

Ωστόσο δεν έχουν καθαιρεθεί επίσημα ή δημόσια από τα αξιώματά τους στην Κεντρική Στρατιωτική Επιτροπή του κυβερνώντος Κομμουνιστικού Κόμματος.

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WSJ: Διαρροή πληροφοριών από τον Ζανγκ προς τις ΗΠΑ

Δημοσίευμα της Wall Street Journal μετά τις πολύ φειδωλές σε πληροφορίες ανακοινώσεις της κινεζικής πλευράς έριχνε περισσότερο φως στην περίπτωση του Ζανγκ.

Η αμερικανική εφημερίδα έγραψε ότι κατηγορείται για διαρροή δεδομένων πυρηνικών όπλων στις ΗΠΑ, καθώς και για αποδοχή δωροδοκίας για προαγωγές, μεταξύ των οποίων και της προαγωγής ενός αξιωματικού σε υπουργό Άμυνας.

Ο Ζανγκ, συνεχίζει το δημοσίευμα, φερόταν να βρίσκεται υπό έρευνα για τον σχηματισμό πολιτικών κλικών, μια φράση που περιγράφει τις προσπάθειες οικοδόμησης δικτύων επιρροής που υπονομεύουν την ενότητα του κόμματος, και κατάχρηση εξουσίας εντός της Κεντρικής Στρατιωτικής Επιτροπής.

Οι Αρχές εξετάζουν επίσης την εποπτεία του σε μια ισχυρή υπηρεσία υπεύθυνη για την έρευνα, την ανάπτυξη και την προμήθεια στρατιωτικού υλικού. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι ο Ζανγκ φέρεται να δέχθηκε τεράστια χρηματικά ποσά σε αντάλλαγμα για επίσημες προαγωγές σε αυτό το σύστημα προμηθειών μεγάλου προϋπολογισμού.

Ο πιο σοκαριστικός ισχυρισμός που αποκαλύφθηκε κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης που έγινε κεκλεισμένων των θυρών, ήταν ότι ο στρατηγός είχε διαρρεύσει βασικά τεχνικά δεδομένα για τα πυρηνικά όπλα της Κίνας στις ΗΠΑ.