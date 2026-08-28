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Νεπάλ: Αγώνας με το χρόνο ενώ μεγαλώνει η λίστα των θυμάτων από τη φονική πλημμύρα – Υπό παρακολούθηση δύο λίμνες

Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα χορηγήσει έκτακτη βοήθεια δύο εκατομμυρίων ευρώ
REUTERS
REUTERS / Francis Mascarenhas
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Το Νεπάλ παρακολουθεί δύο λίμνες αντίθετα στο ρεύμα στην περιοχή της πλημμύρας όπου χιλιάδες άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους την Τετάρτη (26/8/26) όπως δήλωσε αξιωματούχος της Αρχής Διαχείρισης Καταστροφών του Νεπάλ

Ο κίνδυνος πλημμύρας θα παραμείνει μέχρι οι δύο λίμνες να αποστραγγιστούν εντελώς, πρόσθεσε ο αξιωματούχος, καθώς μία από τις δύο λίμνες άρχισε να υπερχειλίζει σήμερα (28/8/26) στο Νεπάλ.

Δορυφορικές εικόνες δείχνουν τις δύο λίμνες, που βρίσκονται κοντά στο σημείο όπου η κατάρρευση ενός παγετώνα φέρεται να έριξε βράχους, πάγο, λάσπη και φερτά υλικά στα ποτάμια συστήματα την Τετάρτη, προκαλώντας πλημμυρικά κύματα που ισοπέδωσαν σπίτια και παρέσυραν γέφυρες στον διάβα τους.

Δορυφορική εικόνα δείχνει δύο λίμνες στο σημείο της κατάρρευσης του παγετώνα, στην παραμεθόρια περιοχή μεταξύ του Νεπάλ και της Αυτόνομης Περιφέρειας του Θιβέτ, στην Κίνα, στις 28 Αυγούστου 2026. SPOT ©CNES 2026, Διανομή Airbus DS/Υλικό που παραχωρήθηκε μέσω REUTERS

Ο σχηματισμός της μίας από τις λίμνες απεικονίστηκε σε πλάνα που ελήφθησαν από αέρος από κινεζική ομάδα διάσωσης χθες Πέμπτη (27/8/26).

Τα πλάνα δείχνουν μεγάλες ποσότητες καφέ νερού να συσσωρεύονται σε μια λεκάνη. Μέχρι σήμερα, το νερό είχε αποστραγγιστεί από αυτή τη λίμνη, σύμφωνα με νέες δορυφορικές εικόνες.

Δορυφορική εικόνα δείχνει μία από τις δύο λίμνες - SPOT ©CNES 2026, Διανομή Airbus DS/Υλικό που παραχωρήθηκε μέσω REUTERS

Οι εικόνες δείχνουν επίσης μια άλλη λίμνη που φαίνεται να μεγαλώνει σε μέγεθος και η επιφάνειά της είναι μεγαλύτερη από την πρώτη λίμνη, χωρίς καμία ορατή διέξοδο του νερού μέχρι σήμερα το πρωί, κάτι που σημαίνει ότι η πίεση του νερού μπορεί να εξακολουθεί να αυξάνεται εκεί.

Οι αρχές του Νεπάλ εξαρτώνται από τη δορυφορική απεικόνιση προκειμένου να εντοπίσουν καταστάσεις, αν και η παρακολούθηση περιορίζεται από τη διαθεσιμότητα των εικόνων, είπε ο Νεπαλέζος αξιωματούχος.

Το Νεπάλ σχεδιάζει να εγκαταστήσει κάμερες και αισθητήρες στη φορά του ρεύματος, μεταξύ άλλων κοντά στη συνοριακή πόλη Τιμούρε, και αξιολογεί επιλογές για ανάπτυξη ελικοπτέρων, είπε.

579 νεκροί και 1.924 αγνοούμενοι – Βοήθεια 2 εκατομμυρίων ευρώ υπόσχεται η ΕΕ

Στο μεταξύ σε 579 έφτασε ο αριθμός των νεκρών από την καταστροφική κατολίσθηση της Τετάρτης (26/8/26) στο Νεπάλ, ενώ 1.924 είναι οι αγνοούμενοι, ανακοίνωσε η Αρχή διαχείρισης εκτάκτων καταστάσεων.

Ανάμεσα στους αγνοούμενους είναι εκατοντάδες τουρίστες και ξένοι προσκυνητές. Η φονική κατολίσθηση σημειώθηκε σε περιοχή μεταξύ του Νεπάλ και του Θιβέτ.

Οι κινεζικές αρχές έχουν ανακοινώσει από την πλευρά τους τον θάνατο πέντε ανθρώπων στο έδαφός τους στο Θιβέτ, αυξάνοντας στο εξής τον συνολικό προσωρινό απολογισμό από την καταστροφή αυτή σε τουλάχιστον 584 νεκρούς.

Τα σωστικά συνεργεία δίνουν μάχη με τον χρόνο συνεχίζοντας τις επιχειρήσεις τους σε μια προσπάθεια να βρουν διασωθέντες, δύο ημέρες μετά τις καταστροφικές πλημμύρες που προκάλεσαν τον θάνατο περισσότερων από 570 ανθρώπων στο Νεπάλ και την Κίνα, ενώ ο κίνδυνος νέων πλημμυρών παραμένει.

Οι χιλιάδες διασώστες που μετέχουν στις επιχειρήσεις και από τις δυο πλευρές των συνόρων έχει περισυλλέξει ήδη 584 σορούς – 579 στο Νεπάλ, πέντε στην Κίνα – από το τσουνάμι λάσπης που κάλυψε αυτή την περιοχή των Ιμαλαϊων στα σύνορα μεταξύ των δύο χωρών, σύμφωνα με τους τελευταίους επίσημους απολογισμούς.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα χορηγήσει έκτακτη βοήθεια δύο εκατομμυρίων ευρώ στο Νεπάλ μετά τις μαζικές πλημμύρες, ανακοίνωσε σήμερα η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

Τα χρήματα αυτά θα προσφέρουν μια “ζωτικής σημασίας βοήθεια στις οικογένειες και τις κοινότητες που έχουν πληγεί περισσότερο”, έγραψε στην πλατφόρμα Χ.

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