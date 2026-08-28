Νεπάλ: Αγώνας με το χρόνο ενώ μεγαλώνει η λίστα των θυμάτων από τη φονική πλημμύρα – Υπό παρακολούθηση δύο λίμνες

Δορυφορικές εικόνες δείχνουν τις δύο λίμνες, που βρίσκονται κοντά στο σημείο όπου η κατάρρευση ενός παγετώνα φέρεται να έριξε βράχους, πάγο, λάσπη και φερτά υλικά στα ποτάμια συστήματα την Τετάρτη, προκαλώντας πλημμυρικά κύματα που ισοπέδωσαν σπίτια και παρέσυραν γέφυρες στον διάβα τους.

Ο κίνδυνος πλημμύρας θα παραμείνει μέχρι οι δύο λίμνες να αποστραγγιστούν εντελώς, πρόσθεσε ο αξιωματούχος, καθώς μία από τις δύο λίμνες άρχισε να υπερχειλίζει σήμερα (28/8/26) στο Νεπάλ.

Το Νεπάλ παρακολουθεί δύο λίμνες αντίθετα στο ρεύμα στην περιοχή της πλημμύρας όπου χιλιάδες άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους την Τετάρτη (26/8/26) όπως δήλωσε αξιωματούχος της Αρχής Διαχείρισης Καταστροφών του Νεπάλ …

Τα πλάνα δείχνουν μεγάλες ποσότητες καφέ νερού να συσσωρεύονται σε μια λεκάνη. Μέχρι σήμερα, το νερό είχε αποστραγγιστεί από αυτή τη λίμνη, σύμφωνα με νέες δορυφορικές εικόνες.

Ο σχηματισμός της μίας από τις λίμνες απεικονίστηκε σε πλάνα που ελήφθησαν από αέρος από κινεζική ομάδα διάσωσης χθες Πέμπτη (27/8/26).

Οι εικόνες δείχνουν επίσης μια άλλη λίμνη που φαίνεται να μεγαλώνει σε μέγεθος και η επιφάνειά της είναι μεγαλύτερη από την πρώτη λίμνη, χωρίς καμία ορατή διέξοδο του νερού μέχρι σήμερα το πρωί, κάτι που σημαίνει ότι η πίεση του νερού μπορεί να εξακολουθεί να αυξάνεται εκεί.

Οι αρχές του Νεπάλ εξαρτώνται από τη δορυφορική απεικόνιση προκειμένου να εντοπίσουν καταστάσεις, αν και η παρακολούθηση περιορίζεται από τη διαθεσιμότητα των εικόνων, είπε ο Νεπαλέζος αξιωματούχος.

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Το Νεπάλ σχεδιάζει να εγκαταστήσει κάμερες και αισθητήρες στη φορά του ρεύματος, μεταξύ άλλων κοντά στη συνοριακή πόλη Τιμούρε, και αξιολογεί επιλογές για ανάπτυξη ελικοπτέρων, είπε.

579 νεκροί και 1.924 αγνοούμενοι – Βοήθεια 2 εκατομμυρίων ευρώ υπόσχεται η ΕΕ

Στο μεταξύ σε 579 έφτασε ο αριθμός των νεκρών από την καταστροφική κατολίσθηση της Τετάρτης (26/8/26) στο Νεπάλ, ενώ 1.924 είναι οι αγνοούμενοι, ανακοίνωσε η Αρχή διαχείρισης εκτάκτων καταστάσεων.

Ανάμεσα στους αγνοούμενους είναι εκατοντάδες τουρίστες και ξένοι προσκυνητές. Η φονική κατολίσθηση σημειώθηκε σε περιοχή μεταξύ του Νεπάλ και του Θιβέτ.

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NEVER GIVE UP. 🙏



Two days buried beneath the debris, caught between life and death… 😢



But hope refused to die.



In Nepal, rescuers pulled two people out alive from the rubble. pic.twitter.com/2Eod8yRW0I — NGO-SUGAR (@ngosugartp) August 28, 2026

Good News,

Dear citizens of world,



All those were praying and worried about what happened to people in the Green House during the catastrophic Nepal Floods



The family and house survived the ordeal. pic.twitter.com/iElo4qXvBL — Woke Eminent (@WokePandemic) August 28, 2026

Οι κινεζικές αρχές έχουν ανακοινώσει από την πλευρά τους τον θάνατο πέντε ανθρώπων στο έδαφός τους στο Θιβέτ, αυξάνοντας στο εξής τον συνολικό προσωρινό απολογισμό από την καταστροφή αυτή σε τουλάχιστον 584 νεκρούς.

🇳🇵🇨🇳 WARNING: DISTURBING VISUALS



A young man’s head sticks out of the mud as rescuers in Nepal try to dig him out.



His body is completely trapped…



But you can still see that he is shaking from shock as his predicament unfolds.



It’s been two days since the catastrophic… — World Updates 📷 (@factostats) August 28, 2026

Τα σωστικά συνεργεία δίνουν μάχη με τον χρόνο συνεχίζοντας τις επιχειρήσεις τους σε μια προσπάθεια να βρουν διασωθέντες, δύο ημέρες μετά τις καταστροφικές πλημμύρες που προκάλεσαν τον θάνατο περισσότερων από 570 ανθρώπων στο Νεπάλ και την Κίνα, ενώ ο κίνδυνος νέων πλημμυρών παραμένει.

Οι χιλιάδες διασώστες που μετέχουν στις επιχειρήσεις και από τις δυο πλευρές των συνόρων έχει περισυλλέξει ήδη 584 σορούς – 579 στο Νεπάλ, πέντε στην Κίνα – από το τσουνάμι λάσπης που κάλυψε αυτή την περιοχή των Ιμαλαϊων στα σύνορα μεταξύ των δύο χωρών, σύμφωνα με τους τελευταίους επίσημους απολογισμούς.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα χορηγήσει έκτακτη βοήθεια δύο εκατομμυρίων ευρώ στο Νεπάλ μετά τις μαζικές πλημμύρες, ανακοίνωσε σήμερα η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

Τα χρήματα αυτά θα προσφέρουν μια “ζωτικής σημασίας βοήθεια στις οικογένειες και τις κοινότητες που έχουν πληγεί περισσότερο”, έγραψε στην πλατφόρμα Χ.