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Ρωσία: Μειώθηκε στο 70% η παραγωγή βενζίνης τον Αύγουστο εξαιτίας των ουκρανικών επιθέσεων με drones

Η Ουκρανία έχει εντείνει τις επιθέσεις της σε ενεργειακές υποδομές της Ρωσίας σε μια προσπάθεια να περιορίσει τα έσοδα της Μόσχας από τις εξαγωγές υδρογονανθράκων
Πλήγματα σε ρωσική πολεμική βιομηχανία, τάνκερ και διυλιστήριο
Πλήγματα σε ρωσική πολεμική βιομηχανία, τάνκερ και διυλιστήριο / X
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Συναγερμός στη Ρωσία για την παραγωγή βενζίνης καθώς μετά τις συνεχόμενες μαζικές ουκρανικές επιθέσεις με drones η παραγωγή έπεσε στο 70% περίπου των επιπέδων της εγχώριας ζήτησης στα τέλη Αυγούστου.

Εξαιτίας των ουρανικών επιθέσεων ουκρανικών drones αρκετά μεγάλα διυλιστήρια στη Ρωσία αναγκάστηκαν να αναστείλουν τη λειτουργία τους, σύμφωνα με δύο πηγές του κλάδου τις οποίες επικαλείται το πρακτορείο Reuters.

Η Ουκρανία έχει εντείνει τις επιθέσεις της σε ενεργειακές υποδομές της Ρωσίας σε μια προσπάθεια να περιορίσει τα έσοδα της Μόσχας από τις εξαγωγές υδρογονανθράκων.

Οι ελλείψεις καυσίμων παρουσιάσθηκαν και πάλι στις ρωσικές περιφέρειες τον Αύγουστο ύστερα από μια σύντομη ανάπαυλα στα τέλη Ιουλίου, όταν ορισμένες τοπικές αρχές άρχισαν να χαλαρώνουν ή να αίρουν τους περιορισμούς στις πωλήσεις καυσίμων.

Σύμφωνα με τις εν λόγω πηγές, η παραγωγή βενζίνης στα τέλη Αυγούστου μειώθηκε φθάνοντας στο ίδιο επίπεδο που ήταν στις αρχές Ιουλίου, όταν η κρίση καυσίμων που άρχισε να εντείνεται από τον Μάιο, βρισκόταν στο αποκορύφωμα της.

Την περασμένη εβδομάδα, έπειτα από επιθέσεις ουκρανικών drones, αρκετά μεγάλα διυλιστήρια, τα οποία αποτελούν όλα σημαντικές μονάδες παραγωγής βενζίνης, μεταξύ των οποίων στην πόλη Περμ, στο Νίζνι Νόβγκοροντ και στο Γιαροσλάβλ, διέκοψαν τη λειτουργία τους.

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