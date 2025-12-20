Κίνα: Viral βίντεο δείχνει ρομπότ να γίνονται χορευτές σε συναυλία – «Εντυπωσιακό» σχολίασε ο Έλον Μασκ

Τον γύρο του διαδικτύου έχει κάνει βίντεο από μία συναυλία στην Κίνα όπου τα ρομπότ έχουν πάρει τον ρόλο των χορευτών εκτελώντας αψεγάδιαστα τις χορευτικές κινήσεις.

Τα ρομπότ στην Κίνα έχουν φτάσει σε άλλο επίπεδο και τα κάνουν όλα πλέον, ακόμα και χορεύουν στη σκηνή σαν επαγγελματίες.

Σε βίντεο από την συναυλία τρία ρομπότ Unitree εμφανίζονται στη σκηνή με τον κινεζοαμερικάνο τραγουδιστή Wang Leehom στο Τσενγκντού, πλαισιώνοντας τον σταρ χορευτικά.

Τα ρομπότ εκτελούν άψογα τις χορευτικές τους κινήσεις, κάνοντας ακόμα και άλματα και κλέβοντας τη δόξα από τους αληθινούς χορευτές.

The grace in every move, the rhythm in every turn of these humanoid robots.



This is truly where engineering meets art. pic.twitter.com/iw4dX9ah8s December 19, 2025

Robots in China are doing it all now, even dancing on stage like pros.



Here Unitree robots doing Webster flips and are performing at Chinese-American singer Wang Leehom’s concert in Chengdu.pic.twitter.com/2BNWdok0bf — Rohan Paul (@rohanpaul_ai) December 19, 2025

Ακόμα και ο δισεκατομμυριούχος επιχειρηματίας Έλον Μασκ φαίνεται να εντυπωσιάστηκε με το θέαμα αφού έκανε retweet το βίντεο.

Ο ίδιος σχολίασε μάλιστα το βίντεο γράφοντας στη λεζάντα: «Εντυπωσιακό».