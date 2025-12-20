Κόσμος

Κίνα: Viral βίντεο δείχνει ρομπότ να γίνονται χορευτές σε συναυλία – «Εντυπωσιακό» σχολίασε ο Έλον Μασκ

Τα ρομπότ εκτελούν τέλεια τις χορευτικές κινήσεις, καλύτερα μάλιστα και από τους χορευτές
ρομπότ
Τα ρομπότ στη συναυλία

Τον γύρο του διαδικτύου έχει κάνει βίντεο από μία συναυλία στην Κίνα όπου τα ρομπότ έχουν πάρει τον ρόλο των χορευτών εκτελώντας αψεγάδιαστα τις χορευτικές κινήσεις.

Τα ρομπότ στην Κίνα έχουν φτάσει σε άλλο επίπεδο και τα κάνουν όλα πλέον, ακόμα και χορεύουν στη σκηνή σαν επαγγελματίες.

Σε βίντεο από την συναυλία τρία ρομπότ Unitree εμφανίζονται στη σκηνή με τον κινεζοαμερικάνο τραγουδιστή Wang Leehom στο Τσενγκντού, πλαισιώνοντας τον σταρ χορευτικά.

Τα ρομπότ εκτελούν άψογα τις χορευτικές τους κινήσεις, κάνοντας ακόμα και άλματα και κλέβοντας τη δόξα από τους αληθινούς χορευτές.

Ακόμα και ο δισεκατομμυριούχος επιχειρηματίας Έλον Μασκ φαίνεται να εντυπωσιάστηκε με το θέαμα αφού έκανε retweet το βίντεο.

Ο ίδιος σχολίασε μάλιστα το βίντεο γράφοντας στη λεζάντα: «Εντυπωσιακό».

