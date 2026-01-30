Κόσμος

Κινηματογραφική ληστεία – μαμούθ στο Τόκιο: Πέταξαν δακρυγόνα και άρπαξαν βαλίτσες με 2 εκατ. ευρώ

Τα θύματα υποστήριξαν πως τα χρήματα προορίζονταν για ανταλλακτήρια συναλλάγματος
Αστυνομία

Ληστεία – μαμούθ από 3 άτομα στο κέντρο του Τόκιο. Οι άγνωστοι κατάφεραν να αρπάξουν τις βαλίτσες μιας ομάδας Κινέζων και Ιαπώνων, οι οποίες αντί για ρούχα και εσώρουχα, έφεραν 2 εκατ. ευρώ σε μετρητά.

Η ληστεία έγινε σε έναν από τους πιο πολυσύχναστους δρόμους στο Τόκιο, το πρωί της Πέμπτης (29.01.2026). Οι δράστες χρησιμοποιώντας δακρυγόνα, άρπαξαν τις βαλίτσες από τα 5 θύματα, κοντά στον στον σταθμό Ουένο και τράπηκαν σε φυγή.

Πληροφορίες από τοπικά μέσα αναφέρουν πως τα θύματα προσπάθησαν να φορτώσουν τις βαλίτσες με τα εκατομμύρια σε αυτοκίνητο και προορίζονταν για ανταλλακτήρια συναλλάγματος.

Σε άλλο περιστατικό, ένας άνδρας που μετέφερε 1 εκατομμύριο ευρώ σε μετρητά δέχθηκε επίσης επίθεση με δακρυγόνα από ομάδα τριών ανδρών την περασμένη νύχτα σε χώρο στάθμευσης του αεροδρομίου Tokyo-Haneda, σύμφωνα με ιαπωνικά μέσα ενημέρωσης.

Η αστυνομία διερευνά πιθανή σχέση μεταξύ των δύο επιθέσεων, σύμφωνα με το τηλεοπτικό δίκτυο TBS.

