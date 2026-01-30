Κινηματογραφική ληστεία – μαμούθ στο Τόκιο: Πέταξαν δακρυγόνα και άρπαξαν βαλίτσες με 2 εκατ. ευρώ

Ληστεία – μαμούθ από 3 άτομα στο κέντρο του Τόκιο. Οι άγνωστοι κατάφεραν να αρπάξουν τις βαλίτσες μιας ομάδας Κινέζων και Ιαπώνων, οι οποίες αντί για ρούχα και εσώρουχα, έφεραν 2 εκατ. ευρώ σε μετρητά.

Η ληστεία έγινε σε έναν από τους πιο πολυσύχναστους δρόμους στο Τόκιο, το πρωί της Πέμπτης (29.01.2026). Οι δράστες χρησιμοποιώντας δακρυγόνα, άρπαξαν τις βαλίτσες από τα 5 θύματα, κοντά στον στον σταθμό Ουένο και τράπηκαν σε φυγή.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

br>

Robbery in Tokyo

Three men stole a suitcase containing approximately 400 million yen in cash from a group of five men and women and fled in a car.pic.twitter.com/yJv89ZYjvJ —(@nihongayaba1) January 29, 2026

Πληροφορίες από τοπικά μέσα αναφέρουν πως τα θύματα προσπάθησαν να φορτώσουν τις βαλίτσες με τα εκατομμύρια σε αυτοκίνητο και προορίζονταν για ανταλλακτήρια συναλλάγματος.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σε άλλο περιστατικό, ένας άνδρας που μετέφερε 1 εκατομμύριο ευρώ σε μετρητά δέχθηκε επίσης επίθεση με δακρυγόνα από ομάδα τριών ανδρών την περασμένη νύχτα σε χώρο στάθμευσης του αεροδρομίου Tokyo-Haneda, σύμφωνα με ιαπωνικά μέσα ενημέρωσης.

Η αστυνομία διερευνά πιθανή σχέση μεταξύ των δύο επιθέσεων, σύμφωνα με το τηλεοπτικό δίκτυο TBS.