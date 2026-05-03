Το αεροπλάνο με τον Πέδρο Σάντσεθ έκανε αναγκαστική προσγείωση στην Τουρκία

Ένα τεχνικό πρόβλημα φαίνεται πως ήταν η αιτία για την αναγκαστική προσγείωση που έκανε στην Τουρκία και συγκεκριμένα στην Άγκυρα, το αεροσκάφος που μετέφερε τον πρωθυπουργό της Ισπανίας Πέδρο Σάντσεθ.

Σύμφωνα με ισπανικά ΜΜΕ, το αεροπλάνο με τον Πέδρο Σάντσεθ παρουσίασε ένα απρόβλεπτο τεχνικό πρόβλημα και αποφασίστηκε να κάνει την αναγκαστική προσγείωση στην Τουρκία.

Ο Ισπανός πρωθυπουργός πήγαινε στην Αρμενία για να συμμετάσχει στη Σύνοδο Κορυφής της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Κοινότητας, όταν συνέβη το περιστατικό.