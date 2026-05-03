Ο Τραμπ απορρίπτει τη νέα ειρηνευτική πρόταση του Ιράν: «Την μελέτησα, είναι απαράδεκτη»

Δεν πέρασαν λίγες ώρες μετά την ανακοίνωση του Ιράν ότι οι ΗΠΑ απάντησαν στην πρόταση 14 σημείων για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή και ο Ντόναλντ Τραμπ φρόντισε σε σύντομο χρονικό διάστημα να κάνει γνωστή την απόρριψή της.

Όπως ανέφερε ο δημοσιογράφος Νέιθαν Γκούτμαν, του ισραηλινού κρατικού ραδιοτηλεοπτικού δικτύου Kan, στον οποίο μίλησε ο Ντόναλντ Τραμπ, ο Αμερικανός πρόεδρος ήταν αρνητικός στο ειρηνευτικό σχέδιο του Ιράν.

«Η νέα ιρανική πρόταση είναι απαράδεκτη. Την μελέτησα, έχω μελετήσει τα πάντα, δεν μπορώ να την αποδεχτώ» του είπε χαρακτηριστικά ο πρόεδρος των ΗΠΑ.

Στη συνέχεια των δηλώσεών του, πίεσε για ακόμα μια φορά να δοθεί προεδρική χάρη στον Μπέντζαμιν Νετανιάχου για τις κατηγορίες περί διαφθοράς που αντιμετωπίζει: «Πες στον πρόεδρό σου να δώσει χάρη στον Μπίμπι. Είναι πρωθυπουργός εν καιρώ πολέμου. Δεν θα υπήρχε το Ισραήλ αν δεν ήμουν εγώ και ο Μπίμπι. Θέλετε να έχετε έναν πρωθυπουργό που μπορεί να εστιάσει στον πόλεμο και όχι σε ανοησίες».

Trump also pushed once again for a pardon to Netanyahu. “Tell your president to pardon Bibi. He’s a wartime prime minister. They wouldn’t have Israel if it wasn’t for me and Bibi in that order. You want to have a PM that can focus on the war not focus on nonsense.” — Nathan Guttman (@nathanguttman) May 3, 2026

Νωρίτερα, κρατικά μέσα ενημέρωσης του Ιράν, μετέδωσαν ότι η αμερικανική πλευρά απάντησε στην Τεχεράνη, με τον εκπρόσωπο του ιρανικού υπουργείου Εξωτερικών να υπογραμμίζει ότι «σε αυτό το στάδιο, δεν έχουμε πυρηνικές διαπραγματεύσεις».

Σύμφωνα με το Tasnim, το Ιράν αξιώνει στο σχέδιο αυτό:

να αποσυρθούν τα αμερικανικά στρατεύματα από τομείς κοντά στο έδαφός του,

να αρθεί ο αποκλεισμός των ιρανικών λιμανιών,

να αποδεσμευτούν παγωμένοι ιρανικοί πόροι,

να καταβληθούν επανορθώσεις, να αρθούν οι κυρώσεις,

να υπάρξει «μηχανισμός» για τα Στενό του Ορμούζ και

να κηρυχθεί «το τέλος του πολέμου σε όλα τα μέτωπα, συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου».

Το πρακτορείο δεν αναφέρθηκε στον φάκελο του προγράμματος πυρηνικής ενέργειας της Τεχεράνης. Αυτό όμως είναι κεντρικό ζήτημα για τις ΗΠΑ και το Ισραήλ, που κατηγορούν το Ιράν πως επιδιώκει να αποκτήσει πυρηνικό οπλοστάσιο — κάτι που η ιρανική ηγεσία διαψεύδει.

Την ίδια στιγμή, η Τεχεράνη κλιμακώνει την ρητορική της, με την υπηρεσία πληροφοριών των Φρουρών της Επανάστασης να υποστηρίζει πως στενεύουν τα περιθώρια για τις ΗΠΑ και πως οι μόνες επιλογές για την σύγκρουση στη Μέση Ανατολή είναι είτε μια «αδύναμη» στρατιωτική επιχείρηση είτε μια «μη συμφέρουσα συμφωνία» με το Ιράν.

Το όργανο των Φρουρών της Επανάστασης έκανε λόγο κυρίως για ιρανικό «τελεσίγραφο» σχετικά με τον αμερικανικό αποκλεισμό λιμανιών της χώρας και «αλλαγή τόνου» από την Κίνα, τη Ρωσία και την Ευρώπη απέναντι στην Ουάσινγκτον.

«Ετοιμαστείτε για νεκροταφείο αεροπλανοφόρων και στρατευμάτων»

Παράλληλα, η Ισλαμική Δημοκρατία εξαπέλυσε νέες απειλές αποτροπής κατά των ΗΠΑ, με τον Μοχσέν Ρεζαεΐ, πρώην αρχιδιοικητή των Φρουρών της Επανάστασης – ο οποίος διορίστηκε τον Μάρτιο στρατιωτικός σύμβουλος του Μοτζταμπά Χαμενεΐ – να αναφέρει σε ανάρτηση στα social media:

«Οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι ο μοναδικός πειρατής στον κόσμο που έχει αεροπλανοφόρα. Η ικανότητά μας να αντιμετωπίσουμε τους πειρατές δεν είναι μικρότερη από την ικανότητά μας να βυθίσουμε πολεμικά πλοία. Ετοιμαστείτε να δείτε τα αεροπλανοφόρα σας και τις δυνάμεις σας να καταλήγουν στον τάφο».

Ο πόλεμος στοίχισε τη ζωή σε χιλιάδες ανθρώπους, στη μεγάλη πλειονότητά τους στο Ιράν και στον Λίβανο και έχει επιπτώσεις που συνεχίζουν να κλυδωνίζουν την παγκόσμια οικονομία, με τις τιμές του πετρελαίου να έχουν απογειωθεί, φθάνοντας στα υψηλότερα επίπεδα από το 2022.

Η Ουάσιγκτον επιβάλλει αποκλεισμό στα ιρανικά λιμάνια, σε αντίποινα για το de facto κλείσιμο από την Τεχεράνη του στενού του Ορμούζ, από όπου διέρχεται υπό κανονικές συνθήκες το ένα πέμπτο των υδρογονανθράκων που καταναλώνονται σε παγκόσμια κλίμακα.