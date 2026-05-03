Επίθεση στο δείπνο ανταποκριτών του Λευκού Οίκου: Εξακριβώθηκε ότι ο Κόουλ Άλεν πυροβόλησε αστυνομικό, βαραίνει το κατηγορητήριο

Ο 31χρονος Κόουλ Τόμας Άλεν, που κατηγορείται για απόπειρα δολοφονίας του Ντόναλντ Τραμπ δεν έχει δηλώσει, μέχρι στιγμής, ένοχος ή αθώος
Cole Tomas Allen
Αστυνομικοί έχουν συλλάβει τον Cole Tomas Allen, που άνοιξε πυρ στο δείπνο της Ένωσης Ανταποκριτών του Λευκού Οίκου

Εξακριβώθηκε ότι ο δράστης της επίθεσης στο δείπνο των ανταποκριτών του Λευκού Οίκου παρουσία του Ντόναλντ Τραμπ και της συζύγου του, Μελάνια Τραμπ, ο Κόουλ Άλεν, πυροβόλησε έναν αστυνομικό, δήλωσε η ομοσπονδιακή εισαγγελέας της Ουάσινγκτον την Κυριακή (03.05.2026).

Η ομοσπονδιακή εισαγγελέας της Ουάσινγκτον, Τζανίν Πίρο έκανε γνωστό την Κυριακή ότι οι έρευνες έδειξαν ότι ένας ομοσπονδιακός πράκτορας δέχτηκε πυρά από τον δράστη της επίθεσης στο δείπνο των ανταποκριτών του Λευκού Οίκου στις 25 Απριλίου κι ενώ ήταν παρών ο Ντόναλντ Τραμπ.

«Μπορούμε τώρα να εξακριβώσουμε ότι ένα σφαιρίδιο που προήλθε από το σκάγι του κυνηγετικού όπλου Mossberg του κατηγορουμένου είναι συνυφασμένο με την ίνα του γιλέκου του αξιωματικού της Μυστικής Υπηρεσίας», δήλωσε η Πίρο μιλώντας στην εκπομπή «State of the Union» του CNN.

«Είναι σίγουρα η σφαίρα του», είπε.

Ο Κόουλ Τόμας Άλεν, 31 ετών, που κατηγορείται για απόπειρα δολοφονίας του Προέδρου των ΗΠΑ,  πυροβόλησε έναν πράκτορα της Μυστικής Υπηρεσίας στην προσπάθειά του να παραβιάσει τα μέτρα ασφαλείας στο ξενοδοχείο όπου ήταν σε εξέλιξη το ετήσιο δείπνο της Ένωσης Ανταποκριτών του Λευκού Οίκου. Αντιμετωπίζει και άλλες κατηγορίες για οπλοκατοχή.

Δεν έχει δηλώσει, μέχρι στιγμής, ένοχος ή αθώος.

 

 

Ο υπηρεσιακός υπουργός Δικαιοσύνης, Τοντ Μπλανς δήλωσε την Κυριακή ότι ενδέχεται να απαγγελθούν περισσότερες κατηγορίες εις βάρος του Άλεν καθώς η έρευνα συνεχίζεται.

