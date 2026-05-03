Οι ΗΠΑ απάντησαν στην πρόταση 14 σημείων του Ιράν – Οι βασικοί άξονες του ειρηνευτικού σχεδίου για την Μέση Ανατολή

Πρόοδος σημειώνεται στις διπλωματικές «μάχες» ανάμεσα σε Ιράν και ΗΠΑ με στόχο την πρόταση 14 σημειών που κατέθεσε η Τεχεράνη – μέσω Πακιστάν – στην Ουάσινγκτον, με στόχο τον τερματισμό του αιματηρού και καταστροφικού πολέμου στη Μέση Ανατολή.

Αξιωματούχοι του Ιράν δήλωσαν με κατηγορηματικό τρόπο χθες (02.05.2026) ότι «η μπάλα είναι πλέον στο γήπεδο των ΗΠΑ» με τον Ντόναλντ Τραμπ να απαντάει ότι «εξετάζει την πρόταση της Ισλαμικής Δημοκρατίας».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Τελικά, η αμερικανική πλευρά έστειλε σήμερα (03.05.2026) την απάντησή της στην Τεχεράνη για την ειρηνευτική πρόταση, όπως μετέδωσαν κρατικά μέσα ενημέρωσης του Ιράν, με τον εκπρόσωπο του ιρανικού υπουργείου Εξωτερικών να υπογραμμίζει ότι «σε αυτό το στάδιο, δεν έχουμε πυρηνικές διαπραγματεύσεις».

Οι βασικοί άξονες του ειρηνευτικού σχεδίου για την Μέση Ανατολή

Σύμφωνα με το Tasnim, το Ιράν αξιώνει στο σχέδιο αυτό:

να αποσυρθούν τα αμερικανικά στρατεύματα από τομείς κοντά στο έδαφός του,

να αρθεί ο αποκλεισμός των ιρανικών λιμανιών,

να αποδεσμευτούν παγωμένοι ιρανικοί πόροι,

να καταβληθούν επανορθώσεις, να αρθούν οι κυρώσεις,

να υπάρξει «μηχανισμός» για τα Στενό του Ορμούζ και

να κηρυχθεί «το τέλος του πολέμου σε όλα τα μέτωπα, συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου».

Το πρακτορείο δεν αναφέρθηκε στον φάκελο του προγράμματος πυρηνικής ενέργειας της Τεχεράνης. Αυτό όμως είναι κεντρικό ζήτημα για τις ΗΠΑ και το Ισραήλ, που κατηγορούν το Ιράν πως επιδιώκει να αποκτήσει πυρηνικό οπλοστάσιο — κάτι που η ιρανική ηγεσία διαψεύδει.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ερωτηθείς από δημοσιογράφους χθες βράδυ (02.05.2026), ο Ντόναλντ Τραμπ αρνήθηκε να διευκρινίσει τι θα μπορούσε να πυροδοτήσει νέες στρατιωτικές επιχειρήσεις εναντίον του Ιράν: «Αν [οι Ιρανοί] φερθούν ανάρμοστα, αν κάνουν κάτι κακό (…) θα δούμε. Είναι μια πιθανότητα, θα μπορούσε να συμβεί».

.@POTUS on Iran’s latest proposal: “I’m looking at it [on the plane]. I’ll let you know about it later… They told me about the concept of the deal. They’re going to give me the exact wording now.” pic.twitter.com/MDLcVXYP9r — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) May 2, 2026

Στη συνέχεια πρόσθεσε: «Θα μελετήσω σύντομα σχέδιο που μόλις μας έστειλε το Ιράν, αλλά δεν μπορώ να φανταστώ πως θα ήταν αποδεκτό, διότι [οι Ιρανοί] δεν έχουν πληρώσει επαρκές τίμημα για όσα έχουν κάνει στην ανθρωπότητα, και στον κόσμο, τα τελευταία 47 χρόνια», δηλαδή από την ίδρυση της Ισλαμικής Δημοκρατίας».

.@POTUS on restarting military strikes against Iran: “I can’t tell that to a reporter. If they misbehave, if they do something bad — but right now, we’ll see. It’s a possibility that could happen, certainly.” pic.twitter.com/bf9Jmgf7M8 — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) May 2, 2026

Την ίδια στιγμή, η Τεχεράνη κλιμακώνει την ρητορική της, με την υπηρεσία πληροφοριών των Φρουρών της Επανάστασης να υποστηρίζει πως στενεύουν τα περιθώρια για τις ΗΠΑ και πως οι μόνες επιλογές για την σύγκρουση στη Μέση Ανατολή είναι είτε μια «αδύναμη» στρατιωτική επιχείρηση είτε μια «μη συμφέρουσα συμφωνία» με το Ιράν.

Το όργανο των Φρουρών της Επανάστασης έκανε λόγο κυρίως για ιρανικό «τελεσίγραφο» σχετικά με τον αμερικανικό αποκλεισμό λιμανιών της χώρας και «αλλαγή τόνου» από την Κίνα, τη Ρωσία και την Ευρώπη απέναντι στην Ουάσινγκτον.

«Ετοιμαστείτε για νεκροταφείο αεροπλανοφόρων και στρατευμάτων»

Παράλληλα, η Ισλαμική Δημοκρατία εξαπέλυσε νέες απειλές αποτροπής κατά των ΗΠΑ, με τον Μοχσέν Ρεζαεΐ, πρώην αρχιδιοικητή των Φρουρών της Επανάστασης – ο οποίος διορίστηκε τον Μάρτιο στρατιωτικός σύμβουλος του Μοτζταμπά Χαμενεΐ – να αναφέρει σε ανάρτηση στα social media:

«Οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι ο μοναδικός πειρατής στον κόσμο που έχει αεροπλανοφόρα. Η ικανότητά μας να αντιμετωπίσουμε τους πειρατές δεν είναι μικρότερη από την ικανότητά μας να βυθίσουμε πολεμικά πλοία. Ετοιμαστείτε να δείτε τα αεροπλανοφόρα σας και τις δυνάμεις σας να καταλήγουν στον τάφο».

Ο πόλεμος στοίχισε τη ζωή σε χιλιάδες ανθρώπους, στη μεγάλη πλειονότητά τους στο Ιράν και στον Λίβανο και έχει επιπτώσεις που συνεχίζουν να κλυδωνίζουν την παγκόσμια οικονομία, με τις τιμές του πετρελαίου να έχουν απογειωθεί, φθάνοντας στα υψηλότερα επίπεδα από το 2022.

Η Ουάσιγκτον επιβάλλει αποκλεισμό στα ιρανικά λιμάνια, σε αντίποινα για το de facto κλείσιμο από την Τεχεράνη του στενού του Ορμούζ, από όπου διέρχεται υπό κανονικές συνθήκες το ένα πέμπτο των υδρογονανθράκων που καταναλώνονται σε παγκόσμια κλίμακα.