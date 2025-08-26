Κόσμος

Κιργιστάν: Ρωσίδα ορειβάτισσα αποκλεισμένη εδώ και 14 μέρες σε βουνό – Δραματική έκκληση του γιου της: «Είναι ζωντανή»

Οι Αρχές σταμάτησαν τις έρευνες διάσωσης λόγω των ακραίων καιρικών συνθηκών, όμως ο γιος της δηλώνει πεπεισμένος ότι η μητέρα του ζει - 4 χρόνια πριν έμεινε δίπλα στον σύζυγό της στη χιονοθύελλα, αλλά δεν κατάφερε να τον σώσει
Πλάνα από drone που τραβήχτηκαν επτά ημέρες μετά τον αποκλεισμό της Ναταλία Ναγκοβίτσινα δείχνουν κίνηση από τον υπνόσακο
Πλάνα από drone που τραβήχτηκαν επτά ημέρες μετά τον αποκλεισμό της Ναταλία Ναγκοβίτσινα δείχνουν κίνηση από τον υπνόσακο

Κραυγή βοήθειας από τον γιο της 47χρονης Ρωσίδας ορειβάτισσας Ναταλία Ναγκοβίτσινα που είναι αποκλεισμένη σε βουνό στο Κιργιστάν εδώ και 14 μέρες σοβαρά τραυματισμένη στο πόδι. «Είναι ακόμα ζωντανή» λέει ο 27χρονος Μιχαήλ και ζητά οι έρευνες να συνεχιστούν για να εντοπιστεί η μητέρα του.

Η 47χρονη Ρωσίδα ορειβάτισσα Ναταλία Ναγκοβίτσινα, παραμένει εδώ και δύο εβδομάδες στο όρος Τζένγκις Τσοκούσου (Victory Peak) σε υψόμετρο 6.999 μέτρων, με σοβαρό τραυματισμό στο πόδι. Οι Αρχές του Κιργιστάν αποφάσισαν να εγκαταλείψουν τις προσπάθειες διάσωσης λόγω των ακραίων καιρικών συνθηκών. Όμως ο 27χρονος ο γιος της, δηλώνει πεπεισμένος ότι η μητέρα του ζει καθώς είναι έμπειρη ορειβάτισσα και απαιτεί τη συνέχιση των ερευνών μέχρι να βρεθεί.

«Ζητώ να ξαναρχίσουν οι έρευνες. Η μητέρα μου είναι έμπειρη ορειβάτισσα, σε πολύ καλή φυσική κατάσταση, και είμαι σίγουρος ότι είναι ζωντανή» ανέφερε συγκινημένος.

Ο 27χρονος απηύθυνε δημόσια έκκληση στη ρωσική κυβέρνηση να αναλάβει δράση, ζητώντας τουλάχιστον μία ακόμη πτήση drone για να εντοπιστούν σημάδια ζωής. Στο τελευταίο βίντεο που έλαβε στις 19 Αυγούστου, η Νατάλια φαίνεται να κουνάει το χέρι της προς το drone, ενώ το αντίσκηνό της είχε σκιστεί από τους θυελλώδεις ανέμους στην περιοχή.

Η ορειβάτισσα εγκλωβίστηκε στη «ζώνη θανάτου», όπου οι θερμοκρασίες φτάνουν τους -30 βαθμούς, και οι επιχειρήσεις διάσωσης αντιμετώπισαν τεράστιες δυσκολίες. Ένα ελικόπτερο με ιταλικό πλήρωμα αναγκάστηκε να αποχωρήσει, ενώ σε προηγούμενη επιχείρηση άλλο ελικόπτερο είχε συντριβεί, τραυματίζοντας διασώστες.

Παρά τις αντίξοες συνθήκες, ο Ιταλός ορειβάτης Λούκα Σινιγκάλια κατάφερε να φτάσει στην ορειβάτισσα, παρέχοντάς της σκηνή, υπνόσακο, τρόφιμα, νερό και γκαζάκι. Ωστόσο, βρήκε τραγικό θάνατο κατά την επιστροφή του, χωρίς να προλάβει να οργανώσει νέα αποστολή διάσωσης.

Οι Αρχές του Κιργιστάν υποστηρίζουν ότι οι καιρικές συνθήκες καθιστούν αδύνατη κάθε νέα προσπάθεια, με αξιωματούχους να τονίζουν ότι «κανείς δεν μπορεί να επιβιώσει τόσες ημέρες σε τέτοιο υψόμετρο». Ωστόσο, ο γιος της αντιδρά, υπογραμμίζοντας ότι υπήρξαν προβλέψεις για πρόσκαιρη βελτίωση του καιρού, χωρίς να αξιοποιηθούν.

Σε κάθε περίπτωση, οι διασώστες δηλώνουν ότι ακόμη και αν δεν βρεθεί ζωντανή, η σορός της θα ανακτηθεί την άνοιξη, όταν οι καιρικές συνθήκες το επιτρέψουν. Μέχρι τότε, ο Μιχαήλ επιμένει ότι η μητέρα του δίνει ακόμη μάχη στην κορυφή του Victory Peak.

Η Ναγκοβίτσινα πριν από τέσσερα χρόνια είχε χάσει τον σύζυγό της Σεργκέι σε ανάβαση άλλου βουνού, όταν υπέστη εγκεφαλικό. Τότε, παρά τις εντολές να τον εγκαταλείψει, εκείνη παρέμεινε μαζί του στη χιονοθύελλα, δηλώνοντας ότι δεν φοβόταν να πεθάνει δίπλα του.

Η ίδια επέζησε, όμως δεν κατάφερε να τον σώσει.

