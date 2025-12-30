Κλερ Μπροσό: Η ηθοποιός ζητά να υποβληθεί σε υποβοηθούμενη αυτοκτονία μετά από μακροχρόνια μάχη με ψυχικά προβλήματα

Η 48χρονη Καναδή ηθοποιός και κωμικός Κλερ Μπροσό δηλώνει αποφασισμένη να βάλει τέλος στη ζωή της μέσω υποβοηθούμενης αυτοκτονίας, μετά από μακροχρόνια μάχη με σοβαρά προβλήματα ψυχικής υγείας.

Η γνωστή ηθοποιός από τον Καναδά διαγνώστηκε με μανιοκατάθλιψη σε ηλικία μόλις 14 ετών, έπειτα από μια περίοδο έντονης αυτοκαταστροφικής συμπεριφοράς. Όπως έχει περιγράψει η ίδια, τα επόμενα χρόνια ακολούθησαν διαγνώσεις για αγχώδη διαταραχή, χρόνιες διαθέσεις αυτοκτονίας, διατροφική διαταραχή, διαταραχή προσωπικότητας, εξάρτηση από ουσίες και μετατραυματικό στρες, μεταξύ άλλων.

Σε ανοικτή επιστολή που δημοσίευσε νωρίτερα φέτος, αποκάλυψε ότι έχει αποπειραθεί επανειλημμένα να αυτοκτονήσει και ότι έχει λάβει θεραπεία από ψυχιάτρους, ψυχολόγους και συμβούλους ψυχικής υγείας σε ολόκληρη τη Βόρεια Αμερική. Όπως σημειώνει, έχει δοκιμάσει δεκάδες φαρμακευτικές αγωγές, ψυχοθεραπευτικές μεθόδους και εναλλακτικές θεραπείες, χωρίς ουσιαστική βελτίωση.

Παρότι δεν έχει σύζυγο ή παιδιά, η ίδια τονίζει ότι περιβάλλεται από ανθρώπους που τη νοιάζονται και τη στηρίζουν.

Το 2021 υπέβαλε αίτημα ένταξης στο καναδικό πρόγραμμα Ιατρικής Βοήθειας στον Θάνατο (MAiD), εκτιμώντας ότι η ψυχική της κατάσταση είναι μη αναστρέψιμη. Σήμερα έχει προσφύγει στη Δικαιοσύνη κατά του κράτους του Καναδά, διεκδικώντας το δικαίωμα στην υποβοηθούμενη αυτοκτονία.Το MAiD επιτρέπει σε ενήλικες με «σοβαρή και ανίατη ιατρική πάθηση» να τερματίσουν τη ζωή τους με τη συνδρομή γιατρού. Ωστόσο, οι περιπτώσεις όπου η πάθηση αφορά αποκλειστικά την ψυχική υγεία εξαιρούνται προς το παρόν από τη νομοθεσία. Αν και η άρση της εξαίρεσης είχε αρχικά προγραμματιστεί για το 2023, έχει ήδη αναβληθεί δύο φορές και πλέον τοποθετείται χρονικά στο 2027.

Η Μπροσό υποστηρίζει ότι αυτή η καθυστέρηση παραβιάζει τα δικαιώματά της και κάνει λόγο για διάκριση εις βάρος των ατόμων με ψυχικές ασθένειες.

Μαζί με έναν πρώην πολεμικό ανταποκριτή που πάσχει από μετατραυματικό στρες, έχει καταθέσει προσφυγή στο Ανώτατο Δικαστήριο του Οντάριο.

Ποια είναι η Καναδή ηθοποιός Κλερ Μπροσό

Υπήρξε άριστη μαθήτρια στο Μόντρεαλ, αποφοίτησε από το λύκειο στα 16 και σπούδασε υποκριτική στον Καναδά και τη Νέα Υόρκη. Εργάστηκε σε μιούζικαλ, ταινίες, τηλεοπτικές παραγωγές και διαφημίσεις, ενώ συμμετείχε και σε γνωστές εκπομπές.

Παρά τη φαινομενική επαγγελματική σταθερότητα, η ίδια περιγράφει επαναλαμβανόμενα επεισόδια βαριάς κατάθλιψης, κατά τα οποία κατέφευγε σε αλκοόλ και ναρκωτικά και αντιμετώπιζε σοβαρές διατροφικές δυσκολίες. Το 2016, ύστερα από σοβαρό ατύχημα σε εκδήλωση βραβείων, αποφάσισε να διακόψει τις εξαρτήσεις της και εισήχθη σε μονάδα εντατικής ψυχιατρικής φροντίδας.

Ακολούθησε μια περίοδος σχετικής σταθερότητας, την οποία η ίδια περιγράφει ως «ύφεση». Ωστόσο, το 2021, εν μέσω επαγγελματικής στασιμότητας, αποπειράθηκε ξανά να βάλει τέλος στη ζωή της. Όπως έχει αναφέρει, σε μια περίπτωση κατανάλωσε τροφή στην οποία ήταν αλλεργική, ελπίζοντας να πεθάνει.

Πιστεύοντας τότε ότι η νομοθεσία θα άλλαζε εντός δύο ετών, οργάνωσε αποχαιρετιστήρια δείπνα με φίλους, συγγενείς και συνεργάτες, ανακοινώνοντας την πρόθεσή της. Η εκ νέου αναβολή της αλλαγής του νόμου την οδήγησε τελικά στη δικαστική οδό.

Η υπόθεσή της έχει πυροδοτήσει έντονη δημόσια συζήτηση στον Καναδά γύρω από τα όρια και τα κριτήρια της υποβοηθούμενης αυτοκτονίας. Ακόμη και οι θεράποντες ψυχίατροί της εμφανίζονται διχασμένοι: κάποιοι θεωρούν το αίτημά της εύλογο, ενώ άλλοι εκτιμούν ότι υπάρχει ακόμη περιθώριο βελτίωσης της κατάστασής της και ότι το MAiD δεν θα έπρεπε να αποτελεί επιλογή σε αυτή τη φάση.