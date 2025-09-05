Κλίμα: Οι πυρκαγιές υποβαθμίζουν την ποιότητα του αέρα σε απόσταση χιλιάδων χιλιομέτρων σύμφωνα με τον ΟΗΕ

Είναι ένας κίνδυνος χωρίς σύνορα: οι πυρκαγιές που καταστρέφουν τον Αμαζόνιο, τον Καναδά ή και τη Σιβηρία έχουν συνέπειες πολύ πέρα από αυτές τις περιοχές, σύμφωνα με την ετήσια έκθεση για την ποιότητα του αέρα και το κλίμα που δημοσίευσε ο Παγκόσμιος Μετεωρολογικός Οργανισμός (WMO).

Οι ειδικοί του Παγκόσμιου Μετεωρολογικού Οργανισμού εκτιμούν ότι οι πυρκαγιές απελευθερώνουν ένα τοξικό μείγμα μικροσωματιδίων και αερίων που ταξιδεύει χιλιάδες χιλιόμετρα, υποβαθμίζοντας τον αέρα που αναπνέουν εκατομμύρια άνθρωποι σε ολόκληρο τον πλανήτη. Η υποβάθμιση της ποιότητας του αέρα συνδέεται άμεσα με την κλιματική αλλαγή, τονίζει η υπηρεσία του ΟΗΕ, η οποία καλεί να αντιμετωπιστούν από κοινού τα δύο ζητήματα.

Οι πυρκαγιές του 2024 προκάλεσαν σημαντική αύξηση των λεπτών σωματιδίων PM 2,5 στον Καναδά, τη Σιβηρία και την Κεντρική Αφρική, με τη λεκάνη του Αμαζονίου να καταγράφει τη μεγαλύτερη επιβάρυνση. Τα σωματίδια αυτά, μικρότερα των 2,5 μικρομέτρων, θεωρούνται ιδιαίτερα επικίνδυνα καθώς διεισδύουν βαθιά στους πνεύμονες και το καρδιαγγειακό σύστημα.

Επιπτώσεις που διαπερνούν τις ηπείρους

Ο επιστήμονας του WMO, Λορέντζο Λάμπραντορ, υπενθυμίζει ότι οι περίοδοι πυρκαγιών γίνονται «πιο μεγάλες και πιο σοβαρές» κάθε χρόνο. Ανέφερε χαρακτηριστικά τις πυρκαγιές στον Καναδά που προκάλεσαν επανειλημμένα ρύπανση μέχρι και την Ευρώπη. «Όταν οι καιρικές συνθήκες το ευνοούν, η επίδραση γίνεται αισθητή σε πολλές ηπείρους», τόνισε.

Η διαπίστωση είναι ανησυχητική: σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, η ατμοσφαιρική ρύπανση ευθύνεται για περισσότερους από 4,5 εκατομμύρια πρόωρους θανάτους ετησίως, με τεράστιο υγειονομικό, περιβαλλοντικό και οικονομικό κόστος. Ο WMO ζητά λοιπόν ενίσχυση της παρακολούθησης και υιοθέτηση πιο φιλόδοξων πολιτικών για την προστασία των πληθυσμών και τον περιορισμό των απωλειών.

Παραδείγματα ενθαρρυντικής προόδου

Ωστόσο, ο Οργανισμός υπενθυμίζει ότι οι προσπάθειες αποδίδουν. «Δείτε την Ευρώπη, τη Σαγκάη, το Πεκίνο ή αρκετές πόλεις των ΗΠΑ», σημειώνει ο Πάολο Λαζ του WMO. «Όπου λήφθηκαν μέτρα, παρατηρούμε θεαματική μείωση της ρύπανσης σε βάθος χρόνου». Στην Κίνα, για παράδειγμα, η ποιότητα του αέρα σε πολλές μητροπόλεις βελτιώθηκε αισθητά μέσα σε μία δεκαετία.

Κατά τον ίδιο, δεν υπάρχει μία μοναδική λύση, αλλά ένας συνδυασμός στοχευμένων μέτρων, από τη μετάβαση στα ηλεκτρικά οχήματα έως τη μείωση των βιομηχανικών εκπομπών. Στην Ευρώπη, υπενθυμίζει, «ο αέρας που αναπνέουμε σήμερα είναι σαφώς καλύτερος από αυτόν που αναπνέαμε πριν από 20 χρόνια».