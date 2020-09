Μεγάλη φωτιά ξέσπασε αργά το βράδυ της Τρίτης (16.09.2020) στο λιμάνι της Ανκόνα, στην Ιταλία. Δεν υπάρχουν θύματα.

Στην περιοχή όπου ξέσπασε η φωτιά υπάρχει ναυπηγείο, αλλά και εταιρίες παραγωγής χημικών ουσιών. Οι δυνάμεις της πυροσβεστικής κινητοποιήθηκαν άμεσα και η αστυνομία της Ανκόνα απαγόρευσε την πρόσβαση στην περιοχή.

Η μάχη των πυροσβεστών με τις φλόγες ήταν ολονύχτια.

🔴 #Ancona , vasto #incendio divampato alle 00:30 nella zona del porto, interessati diversi capannoni di cantieristica navale. Al lavoro 16 squadre #vigilidelfuoco provenienti anche dai comandi delle Marche. Impiegati per l’estinzione mezzi aeroportuali #16settembre 6:30 pic.twitter.com/qRcatjCCE0

Nella notte incendio ad #Ancona nella zona portuale per circostanze ancora da verificare. Non ci sono vittime. Il comune ha disposto la chiusura di scuole e parchi, secondo il sindaco comunque dai primi rilievi non ci sarebbero problemi di inquinamento. pic.twitter.com/WWqe2FIYzt