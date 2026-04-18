Κολομβία: Προς θανάτωση 80 «ναρκο-ιπποπόταμοι» του Εσκομπάρ – Αντιδρούν περιβαλλοντικές οργανώσεις

Η Κολομβία ενέκρινε σχέδιο για τη θανάτωση δεκάδων ιπποπόταμων που έφερε στην περιοχή ο διαβόητος βαρόνος ναρκωτικών Πάμπλο σε μια προσπάθεια να ελέγξουν τον πληθυσμό τους.

Η υπουργός Περιβάλλοντος της Κολομβίας, Ιρένε Βέλεζ, ανακοίνωσε τη Δευτέρα (13.04.2026) πως θα γίνει ευθανασία στους 80 τουλάχιστον ιπποπόταμους. «Αν δεν το κάνουμε αυτό, δεν θα μπορέσουμε να ελέγξουμε τον πληθυσμό. Πρέπει να αναλάβουμε αυτό το μέτρο για να διατηρήσουμε τα οικοσυστήματά μας» συμπλήρωσε.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Όπως εξήγησε η υπουργός Περιβάλλοντος, οι προηγούμενες προσπάθειες ελέγχου του πληθυσμού τους ήταν δαπανηρές και ανεπιτυχείς, συμπεριλαμβανομένης της στείρωσης ορισμένων ζώων ή της μετακίνησής τους σε ζωολογικούς κήπους.

Οι «ναρκο-ιπποπόταμοι» όπως τους βάφτισαν οι Κολομβιανοί αποτελούν ένα αυξανόμενο πρόβλημα. Ο βαρόνος των ναρκωτικών Πάμπλο Εσκομπάρ είχε εισαγάγει λαθραία στη χώρα το 1981 τέσσερις από αυτούς για τον ιδιωτικό ζωολογικό κήπο του στη Χασιέντα Νάπολες.

Όταν το κράτος ανέλαβε τη χασιέντα, μετά τον θάνατο του διαβόητου αρχηγού του ναρκο-καρτέλ το 1993, αρχικά δεν ασχολήθηκε με τους ιπποπόταμους. Εκείνη την εποχή, θα αρκούσε να περιοριστεί το μοναδικό αρσενικό μακριά από τα τρία θηλυκά. Τα ζώα όμως διέφυγαν και πολλαπλασιάστηκαν ανεξέλεγκτα, χωρίς θηρευτές και χωρίς περίοδο ξηρασίας, ακόμη πιο γρήγορα από ό,τι στην αφρικανική πατρίδα τους.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο αριθμός τους αυξήθηκε μετά τον θάνατο του Εσκομπάρ την επόμενη δεκαετία. Μια μελέτη του 2022 εκτίμησε ότι περίπου 170 περιφέρονται τώρα ελεύθερα. Έχουν εντοπιστεί έως και 60 μίλια από το εκτεταμένο πρώην ράντσο του Εσκομπάρ, Hacienda Napoles, στη λεκάνη απορροής του ποταμού Μαγκνταλένα.

Η Κολομβία είναι η μόνη χώρα εκτός Αφρικής που φιλοξενεί το ημιυδρόβιο θηλαστικό. Μια μελέτη έδειξε ότι οι ιπποπόταμοι αναπαράγονται ιδιαίτερα γρήγορα λόγω του καταπράσινου περιβάλλοντος της Κολομβίας.

Λένε ότι οι ιπποπόταμοι, οι οποίοι μπορούν να ζυγίζουν πάνω από τέσσερις τόνους, αποτελούν απειλή για τους χωρικούς που τους συναντούν και ότι ανταγωνίζονται για τροφή ενδημική άγρια ​​ζωή όπως οι μανάτους.

Παρά τις τοπικές ανησυχίες, τα ζώα έχουν γίνει τουριστικό αξιοθέατο. Αποτελούν σημαντικό αξιοθέατο στο ράντσο Napoles, το οποίο είναι πλέον τουριστικός προορισμός. Οι ντόπιοι πωλητές προσφέρουν αναμνηστικά με θέμα τους ιπποπόταμους και περιηγήσεις για την παρατήρηση ιπποπόταμων.

Οι ακτιβιστές για την ευημερία των ζώων αντιτίθενται εδώ και καιρό στις προτάσεις για θανάτωση των ιπποπόταμων, επιμένοντας ότι αυτό θα αποτελούσε κακό παράδειγμα σε μια χώρα που βίωσε δεκαετίες συγκρούσεων.

Όταν ένας επιθετικός αρσενικός ιπποπόταμος σκοτώθηκε το 2009, μια φωτογραφία στρατιωτών που πόζαραν με το σώμα του ζώου προκάλεσε οργή και σταμάτησε τις προσπάθειες για τον περιορισμό των ιπποπόταμων.

Τα ζώα δεν μπορούν να επιστρέψουν στο φυσικό τους περιβάλλον επειδή, προερχόμενα από μόλις τέσσερις ιπποπόταμους, η περιορισμένη γονιδιακή τους δεξαμενή σημαίνει ότι θα μπορούσαν να είναι φορείς ασθενειών.