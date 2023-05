Κανείς δεν μπορούσε να πιστέψει πώς τέσσερα μικρά παιδιά, αφού επιβίωσαν από αεροπορικό δυστύχημα, κατάφεραν και κρατήθηκαν στη ζωή για 15 ημέρες στη ζούγκλα του Αμαζονίου στη Κολομβία. Μάλιστα, ανάμεσα στα παιδιά ήταν και ένα μωρό μόλις 11 μηνών.

Ο κολομβιανός πρόεδρος Γουστάβο Πέτρο ανακοίνωσε την Τετάρτη (17.5.2023) πως βρέθηκαν σώα και αβλαβή τα τέσσερα παιδιά, που επιβίωσαν μόνα τους για πάνω από δεκαπέντε ημέρες στη ζούγκλα, στο τμήμα του Αμαζονίου που διασχίζει την Κολομβία. Τα παιδιά επέβαινα στο μικρό αεροσκάφος που συνετρίβη την 1η Μαΐου και στοίχισε τη ζωή στη μητέρα τους και σε άλλους δύο ενηλίκους.

Πάνω από εκατό στρατιωτικοί, με τη βοήθεια ειδικά εκπαιδευμένων σκύλων, έψαχναν τα παιδιά έπειτα από τον εντοπισμό αντικειμένων που γέννησαν ελπίδες.

Τα τέσσερα παιδιά, δεκατριών, εννιά, τεσσάρων ετών και 11 μηνών, μπόρεσαν να επιβιώσουν για πάνω από 15 ημέρες περιπλανώμενα στο παρθένο δάσος με πυκνή βλάστηση στα όρια των νομών Κακετά, όπου συνετρίβη το αεροσκάφος, και Γουαβιάρε (νότια).

Το αεροσκάφος, τύπου Τσέσνα 206, εξαφανίστηκε από τα ραντάρ την Πρωτομαγιά όχι μακριά από την πόλη Σαν Χοσέ ντελ Γουαβιάρε, που αποτελούσε προορισμό του.

Τα αίτια του δυστυχήματος δεν έχουν εξακριβωθεί ακόμη. Σύμφωνα με την Πολιτική Προστασία, ο πιλότος ανέφερε πως είχε προβλήματα στον κινητήρα προτού το αεροπλάνο συντριβεί.

