Κομισιόν εναντίον Μασκ: Ξεκινά έρευνα στο «Grok» για την δημιουργία παράνομου περιεχομένου με γυναίκες και παιδιά

«Οι εικόνες γυμνών γυναικών και παιδιών που διακινούνται στην πλατφόρμα X είναι παράνομες και αποτρόπαιες» τονίζει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή
Το λογότυπο του «Grok»
Το λογότυπο του «Grok» / REUTERS / Dado Ruvic / Illustration / File Photo

Κατά μέτωπο «επίθεση» εξαπολύει η Κομισιόν εναντίον του «Grok», του chatbot της τεχνητής νοημοσύνης της πλατφόρμας Χ (πρώην Twitter) του Έλον Μασκ, με αφορμή τις καταγγελίες για διασπορά παράνομου περιεχομένου όπως κατασκευασμένες σεξουαλικού χαρακτήρα εικόνες στην ΕΕ.

Η μαζική παραγωγή και διοχέτευση χιλιάδων σεξουαλικού περιεχομένου εικόνων γυναικών και παιδιών από το «Grok» του Έλον Μασκ έχει κινητοποιήσει εδώ και εβδομάδες τις ευρωπαϊκές ρυθμιστικές αρχές για πιθανές παραβιάσεις της σχετικής ευρωπαϊκής νομοθεσίας και συγκεκριμένα της Digital Services Act, όπως ανακοίνωσε σήμερα (26.01.2026) η Κομισιόν.

Η έρευνα θα εξετάσει αν η πλατφόρμα Χ έχει συμμορφωθεί με τις υποχρεώσεις του βάσει της ευρωπαϊκής ψηφιακής νομοθεσίας, περιλαμβανομένων των απαιτήσεων για τον περιορισμό των κινδύνων, την διαχείριση του περιεχομένου και την προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων, είχε ανακοινώσει προηγουμένως η Ιρλανδή ευρωβουλευτής Ρετζίνα Ντόχερτι χαιρετίζοντας την απόφαση της Κομισιόν να ξεκινήσει επίσημη έρευνα.

«Οταν εμφανίζονται αξιόπιστες πληροφορίες ότι συστήματα της Τεχνητής Νοημοσύνης χρησιμοποιούνται για να βλάψουν γυναίκες και παιδιά, είναι σημαντικό η ευρωπαϊκή νομοθεσία να εξετάζει και να επιβάλλεται χωρίς καθυστέρηση», ανέφερε στην ανακοίνωσή της η Ρετζίνα Ντόχερτι.

Στις αρχές του Ιανουαρίου, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε ότι οι εικόνες γυμνών γυναικών και παιδιών που διακινούνται στην πλατφόρμα X είναι παράνομες και αποτρόπαιες, ενώνοντας την φωνή της με την χορεία των αξιωματούχων σε όλον τον κόσμο που καταδικάζουν την σωρεία κρουσμάτων δημοσίευσης μη συναινετικού οπτικού υλικού στην πλατφόρμα.

Παράλληλα, ανακοίνωσε την επιβολή συντηρητικών μέτρων μετά το σκάνδαλο των σεξουαλικού χαρακτήρα εικόνων ανηλίκων που δημιουργήθηκαν από το «Grok» δίνοντας εντολή στην πλατφόρμα X του Έλον Μασκ να διατηρήσει όλα τα εσωτερικά έγγραφα και δεδομένα που σχετίζονται με το chatbot τεχνητής νοημοσύνης «Grok» έως το τέλος του 2026.

Η Κομισιόν αποφάσισε έτσι να παρατείνει εντολή διατήρησης στοιχείων που είχε αποσταλεί στο X πέρυσι, η οποία αφορούσε τους αλγορίθμους και τη διασπορά παράνομου περιεχομένου, δήλωσε στους δημοσιογράφους σήμερα ο εκπρόσωπος Τομά Ρενιέ.

Η ΕΕ είχε επιβάλει στις αρχές Δεκεμβρίου του 2025 πρόστιμο ύψους 120 εκατομμυρίων ευρώ στο X για παραβίαση του κανονισμού για τις ψηφιακές υπηρεσίες (DSA), παρά τις επανειλημμένες απειλές του Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος κατηγορεί την Ευρωπαϊκή Ένωση ότι βάζει στο στόχαστρο τους τεχνολογικούς κολοσσούς.

Στις 12 Ιανουαρίου 2025, η βρετανική ρυθμιστική αρχή για την ασφάλεια στο Ίντερνετ (Ofcom), ανακοίνωσε την έναρξη επίσημης έρευνας κατά της πλατφόρμας Χ σχετικά με τις σεξουαλικού χαρακτήρα εικόνες που αναρτήθηκαν από το Grok, το chatbot Τεχνητής Νοημοσύνης της πλατφόρμας του Έλον Μασκ.

«Πολύ ανησυχητικές αναφορές κάνουν λόγο για την χρησιμοποίηση του «Grok» στο Χ «για την δημιουργία εικόνων γυμνών ανθρώπων – πράγμα που δύναται να συνιστά προσβολή δημόσιας αιδούς ή πορνογραφία – καθώς και σεξουαλικού χαρακτήρα εικόνων παιδιών πράγμα που δύναται να συνιστά υλικό παιδικής πορνογραφίας», σύμφωνα με την ανακοίνωση που εξέδωσε τότε η Ofcom.

Στις αρχές του Ιανουαρίου, η βρετανική κυβέρνηση είχε καλέσει το X να βρει «επειγόντως» λύση για να αποτραπεί η διασπορά πλαστών, «εξοργιστικών» εικόνων γυμνών γυναικών και που δημιουργήθηκαν από το «Grok».

