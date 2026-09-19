Ο Τραμπ στέλνει στρατό στη Γροιλανδία μετά τη συμφωνία με τη Δανία – «Δεν παραχωρούμε την κυριαρχία μας» απαντά η Κοπεγχάγη

Σε μία εξέλιξη που αλλάζει τις ισορροπίες στην ευαίσθητη περιοχή της Αρκτικής και του Βόρειου Ατλαντικού, οι ΗΠΑ, η Δανία και η Γροιλανδία βρίσκονται στο επίκεντρο μίας νέας στρατηγικής συμφωνίας.

Η Γροιλανδία που παραμένει στο επίκεντρο πιέσεων από τις ΗΠΑ, αναδεικνύεται σε ακρογωνιαίο λίθο της διεθνούς ασφάλειας, με το ζήτημα της κυριαρχίας, της στρατιωτικής παρουσίας και της αυτοδιάθεσης να τίθεται πλέον επιτακτικά στο τραπέζι.

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Το βράδυ της 18ης Σεπτεμβρίου, ο Αμερικανός Πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, με ανάρτησή του στο Truth Social επιβεβαίωσε ότι κατέληξε σε συμφωνία με τη Δανία και το νησί της Αρκτικής.

Μάλιστα, τόνισε ότι αναμένεται άμεσα η στρατιωτική παρουσία των ΗΠΑ στο νησί απαγορεύοντας παράλληλα στους αντιπάλους των ΗΠΑ να κατασκευάσουν τις δικές τους βάσεις.

«Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα έχουν ΓΙΑ ΠΑΝΤΑ την πλήρη ικανότητα να κάνουν ό,τι είναι απαραίτητο στη Γροιλανδία προκειμένου να διασφαλίσουν και να υπερασπιστούν την ασφάλεια της Γροιλανδίας και των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής».

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Η συμφωνία «δίνει στις Ηνωμένες Πολιτείες μόνιμο έλεγχο της ασφάλειας και όλων των άλλων αναγκών στη Γροιλανδία», πρόσθεσε ο Τραμπ, σημειώνοντας ότι σε κανέναν αντίπαλο δεν θα επιτραπεί να κάνει ευαίσθητες επενδύσεις, χωρίς τη ρητή γραπτή έγκριση της Ουάσινγκτον.

BREAKING NEWS: I am pleased to announce that the United States of America has entered into an Agreement with The Kingdom of Denmark, and Greenland, that gives the United States permanent control over security, and all other needs, in Greenland, completely addressing ALL of our… pic.twitter.com/Tsopco3L1o — Commentary Donald J. Trump Truth Social Posts On X (@TrumpTruthOnX) September 18, 2026

New media post from Donald J. Trump



( TS: Sep 19 2026, 1:27 PM ET )​​​​​​​​‍‌​​​‍‍​‌​‍​‍‌‍‌​​​​‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍​‌‌‍‍ pic.twitter.com/lchXFNucCI — Commentary Donald J. Trump Truth Social Posts On X (@TrumpTruthOnX) September 19, 2026

«Το ζήτημα της κυριαρχίας είναι απαράβατο»

Από την πλευρά τους, τόσο η Δανία όσο και η Γροιλανδία διαμήνυσαν προς τον Ντόναλντ Τραμπ το Σάββατο (19.09.2026) ότι οποιαδήποτε συμφωνία με την Ουάσινγκτον δεν θα θέσει σε κίνδυνο την κυριαρχία του νησιού.

Αυτό προκύπτει από τη δήλωση Τραμπ ότι η συμφωνία θα δώσει στη χώρα του «μόνιμο έλεγχο» της ασφάλειας του νησιού, αφήνοντας ασαφές το ακριβές πεδίο εφαρμογής της.

Ειδικότερα, ο υπουργός Εξωτερικών της Δανίας, Λαρς Λόκε Ράσμουσεν δήλωσε σε ανακοίνωση που δημοσιεύτηκε στο Facebook ότι «η επόμενη εβδομάδα θα μπορούσε να είναι μια καλή εβδομάδα – για τη Γροιλανδία, τη Δανία και τις Ηνωμένες Πολιτείες. Μια περίοδος αβεβαιότητας ελπίζουμε ότι θα δώσει τη θέση της σε μια δεσμευτική συμφωνία που θα ενισχύει την ασφάλεια στην Αρκτική και τον Βόρειο Ατλαντικό, και ως εκ τούτου την κοινή μας ασφάλεια εντός του ΝΑΤΟ και της Ευρώπης – σεβόμενη παράλληλα τις ”κόκκινες” γραμμές του (Δανικού) Βασιλείου».

Παράλληλα, ο πρωθυπουργός της Γροιλανδίας, Γενς-Φρέντερικ Νίλσεν ξεκαθάρισε ότι «η προτεινόμενη συμφωνία αναγνωρίζει την κυριαρχία και την εδαφική ακεραιότητα του Βασιλείου και το δικαίωμα του λαού της Γροιλανδίας στην αυτοδιάθεση.

Έχουμε επανειλημμένα επιμείνει στην Ουάσινγκτον να σεβαστεί την κυριαρχία του δανικού βασιλείου και να αποδεχτεί ότι η Γροιλανδία δεν πωλείται».

Πίσω από τις κλειστές πόρτες

Βασικές λεπτομέρειες του κειμένου δεν έχουν δημοσιοποιηθεί, όπως σημειώνει το Reuters, συμπεριλαμβανομένης της κλίμακας της στρατιωτικής παρουσίας των ΗΠΑ και του κατά πόσον οποιαδήποτε επίσημη εξουσία επί της εξωτερικής πολιτικής και των πόρων θα παραχωρηθεί στην Ουάσινγκτον.

Ωστόσο, Δανία και η Γροιλανδία εξέφρασαν την ελπίδα ότι μια συμφωνία, η οποία αναμένεται να υπογραφεί κατά τη διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ την επόμενη εβδομάδα, θα τερματίσει μήνες αβεβαιότητας που προκλήθηκαν από τις απειλές του Τραμπ να καταλάβει τον έλεγχο της Γροιλανδίας.

Ένας εκπρόσωπος του ΝΑΤΟ χαιρέτισε τη συμφωνία και δήλωσε ότι θα «βοηθήσει στην προώθηση της ασφάλειας, της σταθερότητας και της συνεργασίας σε αυτή τη ζωτική περιοχή».