Κωνσταντινούπολη: Από έκρηξη φυσικού αερίου κατέρρευσαν δύο κτίρια – Ανασύρθηκαν επτά άτομα, τουλάχιστον δύο οι εγκλωβισμένοι στα συντρίμμια

Μέχρι στιγμής δεν είναι γνωστή η κατάσταση της υγείας τους - Τα δύο γειτονικά κτίρια κατέρρευσαν μετά από έκρηξη στο ένα εκ των δύο οικημάτων η οποία πιστεύεται ότι προκλήθηκε από φυσικό αέριο
Συναγερμός σήμανε στις αρχές της Κωνσταντινούπολης μετά την κατάρρευση δύο κτιρίων στην οδό Εμπέ στη συνοικία Φατίχ. Οι αρχές πραγματοποίησαν εκτεταμένη επιχείρηση έρευνας, απεγκλωβισμού και διάσωσης. Άνδρες των σωστικών συνεργείων και απλοί πολίτες απομάκρυναν τα συντρίμμια με τα χέρια τους.  Η κατάρρευση προκλήθηκε από έκρηξη φυσικού αερίου, αναφέρει η Hurriyet. 

Το περιστατικό σημειώθηκε στην περιοχή Αϊβανσαράι της Κωνσταντινούπολης, όπου τα δύο γειτονικά κτίρια κατέρρευσαν μετά από έκρηξη στο ένα εκ των δύο οικημάτων η οποία πιστεύεται ότι προκλήθηκε από φυσικό αέριο, σύμφωνα με δήλωση που δημοσιεύθηκε από το γραφείο του κυβερνήτη της Κωνσταντινούπολης .

Ο κυβερνήτης της Κωνσταντινούπολης, Νταβούτ Γκιουλ, σε δήλωσή του προς τους δημοσιογράφους, δήλωσε: «Σύμφωνα με τις αρχικές εκτιμήσεις, 9 άνθρωποι είναι παγιδευμένοι κάτω από τα ερείπια. Έχουν ξεκινήσει οι προσπάθειες διάσωσης. Μέχρι στιγμής, 7 άνθρωποι έχουν μεταφερθεί στο νοσοκομείο. Ένα άτομο έχει εντοπιστεί και πρόκειται να διασωθεί. Η επιχείρηση έρευνας και διάσωσης για τον τελευταίο πολίτη συνεχίζεται».

Μέχρι στιγμής δεν είναι γνωστή η κατάσταση της υγείας τους.

Σύμφωνα με την Hurriyet, το Γραφείο του Κυβερνήτη της Κωνσταντινούπολης ανακοίνωσε ότι πέντε άτομα είχαν παγιδευτεί κάτω από τα ερείπια μετά την κατάρρευση και τρία διασώθηκαν άμεσα. Στη συνέχεια, ένα ακόμη άτομο ανασύρθηκε από τα ερείπια.

Στο σημείο από την πρώτη στιγμή έσπευσαν πολυάριθμα συνεργεία διάσωσης, πυροσβεστικές δυνάμεις και ασθενοφόρα, ενώ η επιχείρηση βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη.

Μετά το περιστατικό, η Νομαρχία Κωνσταντινούπολης ανακοίνωσε:

«Την Κυριακή 22.03.2026, περίπου στις 12:00 το μεσημέρι, σημειώθηκε έκρηξη σε κτίριο που βρίσκεται στην οδό Ebe, στη γειτονιά Ayvansaray, στην περιοχή Fatih. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η έκρηξη πιθανότατα προκλήθηκε από φυσικό αέριο. Μετά την έκρηξη κατέρρευσαν δύο γειτονικά κτίρια που ήταν χτισμένα το ένα δίπλα στο άλλο.

Στο σημείο έσπευσαν πολλές ομάδες διάσωσης της AFAD, της πυροσβεστικής και ιατρικά συνεργεία, και ξεκίνησαν αμέσως οι έρευνες. Από τα 5 άτομα που πιστεύεται ότι είχαν παγιδευτεί κάτω από τα συντρίμμια, τα 3 απεγκλωβίστηκαν και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο. Οι προσπάθειες διάσωσης συνεχίζονται για τα 2 άτομα που παραμένουν κάτω από τα ερείπια».

