Κωνσταντινούπολη: Έκρηξη από ύποπτο δέμα σε θυρωρείο πολυκατοικίας – Δύο τραυματίες

Μία αδιανόητη έκρηξη καταγράφηκε σε βίντεο από τις κάμερες ασφαλείας πολυκατοικίας στην περιοχή Ζεϊτινμπουρνού της Κωνσταντινούπολης, το οποίο δείχνει έναν άνδρα να ανοίγει ένα δέμα, που είχε μόλις παραδοθεί στο θυρωρείο, και να γίνεται μία μεγάλη έκρηξη.

Το δέμα είχε τοποθετηθεί στο γραφείο της ρεσεψιόν της πολυκατοικίας στην Κωνσταντινούπολη και όταν ο άνδρας, για τον οποίο ήταν το δέμα, πήγε να το ανοίξει, σημειώθηκε η έκρηξη.

Βίντεο από κύκλωμα ασφαλείας δείχνει το μικρό δέμα να εκρήγνυται, απελευθερώνοντας καπνό και κόκκινο, ενώ η έκρηξη διήρκεσε περίπου πέντε δευτερόλεπτα. Αντικείμενα και θραύσματα γυαλιών εκσφενδονίστηκαν σε όλο το ισόγειο.

Δύο εργαζόμενοι που βρίσκονταν στο θυρωρείο, δίπλα στον άνδρα όταν άνοιγε το πακέτο, τραυματίστηκαν ελαφρά από την έκρηξη του δέματος και διακομίστηκαν προληπτικά στο νοσοκομείο με ασθενοφόρο, από όπου πήραν εξιτήριο λίγες ώρες αργότερα. Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικές δυνάμεις, πυροσβεστική και διασώστες, ενώ ο χώρος αποκλείστηκε.

Σύμφωνα με μαρτυρίες, ο διανομέας που άφησε το δέμα δεν έφερε διακριτικά εταιρείας, γεγονός που προκάλεσε υποψίες στο προσωπικό. «Ήμασταν καχύποπτοι και καλέσαμε τον ένοικο να κατέβει στην υποδοχή. Όταν επιχειρήθηκε να ανοιχτεί το κουτί, εξερράγη», ανέφερε ο τραυματίας Χαρούν Αρκίν, ο οποίος υπέστη μικρό τραυματισμό στο μάτι.

TURKEY: On Sunday, a suspicious package left outside a residential complex in Istanbul exploded during inspection, injuring several people. Authorities say the blast was linked to a personal dispute, and multiple suspects have been taken into custody.pic.twitter.com/KoVKULXVi1 — Volcaholic (@volcaholic1) January 15, 2026

Η αστυνομία έχει ξεκινήσει έρευνα για το περιστατικό, χωρίς μέχρι στιγμής να έχει εκδώσει επίσημη ανακοίνωση για τα αίτια ή τον μηχανισμό της έκρηξης. Κάτοικοι της περιοχής δήλωσαν ότι άκουσαν ισχυρό θόρυβο και φοβήθηκαν για τη ζωή τους.