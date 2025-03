Κωνσταντινούπολη: Πρόταση γάμου από διαδηλωτή στην αγαπημένη του εν μέσω επεισοδίων και μπροστά στις ασπίδες των αστυνομικών

Το βίντεο κάνει τον γύρο των social media. Πρωταγωνιστές δυο νέα παιδιά, ένα νεαρό αγόρι κι ένα κορίτσι που έχουν βγει στους δρόμους της Κωνσταντινούπολης να διαδηλώσουν κατά του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν και υπέρ του φυλακισμένου δημάρχου Κωνσταντινούπολης, Εκρέμ Ιμάμογλου.

Φορούν μαντήλια στα πρόσωπά τους για να γλιτώσουν από τα χημικά που ρίχνουν οι αστυνομικοί για να διαλύσουν τους νέους – στην πλειοψηφία τους – διαδηλωτές που ζητούν την αποφυλάκιση του Εκρέμ Ιμάμογλου από τον διώκτη του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Ο νεαρός διαδηλωτής βρίσκεται μαζί με την αγαπημένη του μπροστά από ένα τείχος πάνοπλων αστυνομικών των ειδικών δυνάμεων και ξαφνικά γονατίζει, βγάζει από την τσέπη του ένα δαχτυλίδι και της κάνει πρόταση γάμου. Κι εκείνη δεν μπορεί να πιστέψει στα μάτια της και δέχεται.

Μια ιστορία αγάπης σε ταραγμένους καιρούς.

Turkish romance: in Istanbul, an anti-Erdoğan protester proposes to his girlfriend in front of a police cordon. pic.twitter.com/8g53WHNqjU