Τον έλεγαν Λι Ουενλιάνγκ, ήταν μόλις 34 ετών και ήταν οφθαλμίατρος. Ο νεαρός γιατρός ήταν εκείνος που πρώτος προσπάθησε να σημάνει συναγερμό για την επιδημία του νέου κοροναϊού από το τέλος Δεκεμβρίου!

Όμως, άφησε την τελευταία του πνοή την Πέμπτη (06/02/2020) από τον κοροναϊό, ένα γεγονός που προκάλεσε κύμα οργής στην Κίνα καθώς συνεχίζει να αυξάνεται ο αριθμός των νεκρών.

Η επιδημία του κοροναϊού, πήρε πολιτική τροπή μετά τον θάνατο το πρωί της Πέμπτης του Λι Ουενλιάνγκ, του γιατρού από την Γουχάν που προσπάθησε στα τέλη Δεκεμβρίου να ενημερώσει τις αρχές για την εμφάνιση του νέου κοροναϊού στην πρωτεύουσα της Χουμπέ και αντ’ αυτού διώχθηκε για διασπορά ψευδών ειδήσεων.

Κάποιοι προσπάθησαν το βράδυ της Πέμπτης να κρύψουν τον θάνατό του παρά το γεγονός ότι είχε γίνει γνωστός από το πρωί. Είχε μεταδοθεί από όλα τα μεγάλα διεθνή ΜΜΕ και μάλιστα ο ίδιος ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας είχε εκφράσει την βαθιά του λύπη από πολύ νωρίς.

Είναι πλέον εθνικός ήρωας

Ο Λι είχε στείλει μηνύματα σε συναδέλφους του για να τους προειδοποιήσει για τον κοροναϊό. Είχε δει με τα μάτια του τα αποτελέσματα των εξετάσεων 7 ασθενών στην Γουχάν. Κάποιος, τον κάρφωσε και τότε είχε κληθεί μαζί με άλλους επτά ανθρώπους από την αστυνομία, η οποία τον κατηγόρησε ότι διασπείρει ψευδείς ειδήσεις.

Σε επιστολή της αστυνομίας προς τον Λι, με ημερομηνία 3 Ιανουαρίου, οι αρχές κατηγόρησαν τον γιατρό ότι «διατάραξε την κοινωνική ειρήνη» με τα μηνύματά του στην εφαρμογή WeChat. Επίσης του ζητούσαν να υπογράψει μια επιστολή στην οποία θα δεσμευόταν να σταματήσει αμέσως την παράνομη συμπεριφορά του και τον προειδοποιούσαν ότι σε διαφορετική περίπτωση θα του ασκούσαν διώξεις.

Πλέον όμως ο Λι έχει αναχθεί σε εθνικό ήρωα στην Κίνα. Η είδηση για τον θάνατό του ήταν το θέμα που διαβάστηκε περισσότερο στον κινεζικό Facebook, το Weibo, με περισσότερες από 1,5 δισεκατομμύριο αναγνώσεις, ενώ ήταν θέμα συζήτησης και στην εφαρμογή αποστολής μηνυμάτων WeChat, όπου πολλοί εξέφρασαν την οργή και τη θλίψη τους.

«Είναι ένας ήρωας που σήμανε συναγερμό με τίμημα την ίδια του τη ζωή», έγραψε ένας συνάδελφός του από την Γουχάν στο Weibo.

«Μακάρι όλοι οι αξιωματούχοι που παχαίνουν με δημόσια χρήματα να χαθούν κάτω από το χιόνι», έγραψε ένας άλλος χρήστης, ένα σχόλιο που σβήστηκε αμέσως.

This news really broke my heart today. #LiWenliang and all the Chinese doctors, nurses and hospital crews in #Hubei are real life heroes! God bless you! 🇨🇦♥️🇨🇳 https://t.co/4dYkBsseuM — Sam Dunn (@maysamdunn) February 7, 2020

Ο 34χρονος Λι πέθανε στο κεντρικό νοσοκομείο της Γουχάν, οι 11 εκατομμύρια κάτοικοι της οποίας έχει αποκλειστεί από τον υπόλοιπο κόσμο από τις 23 Ιανουαρίου. Ο ίδιος είχε ανακοινώσει την 1η Φεβρουαρίου ότι προσεβλήθη από τον κοροναϊό. Και μάλιστα το έπαθε εξετάζοντας μια ασθενή που είχε γλαύκωμα.

Τώρα κλαίνε πάνω από το άψυχο κορμί του

«Πέθανε μετά τις ανεπιτυχείς προσπάθειές μας να τον σώσουμε», ανέφερε η κυβέρνηση της Γουχάν σε ανακοίνωσή της. «Εκφράζουμε τη βαθιά θλίψη και τα συλλυπητήριά μας. Αποτίουμε φόρο τιμής στον τρόπο που στάθηκε στην πρώτη γραμμή της αντιμετώπισης της επιδημίας και εκφράζουμε τα ειλικρινά μας συλλυπητήρια στην οικογένειά του!».

Ακόμη και κάποια κινεζικά μέσα ενημέρωσης τον χαρακτήρισαν «ήρωα που ήταν διατεθειμένος να πει την αλήθεια», ενώ άλλοι σχολιαστές ανάρτησαν ποιήματα, φωτογραφίες και σκίτσα προς τιμή του.

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας εξέφρασε στο Twitter «τη βαθιά του θλίψη» για τον θάνατό του.

Αντιδρώντας στη λαϊκή οργή, η κεντρική εξουσία ανακοίνωσε την έναρξη έρευνας για «τα ζητήματα που έθεσε ο λαός σχετικά με τον δρ. Λι Ουενλιάνγκ», αλλά και την αποστολή στην περιοχή μιας ομάδας ερευνητών της υπηρεσίας καταπολέμησης της διαφθοράς.

Δύο εβδομάδες αφού τέθηκε σε καραντίνα η Χουμπέι, η επαρχία όπου εμφανίστηκε για πρώτη φορά η ιογενής πνευμονία, από την επιδημία έχουν προσβληθεί 31.161 άνθρωποι στην ηπειρωτική Κίνα, εκ των οποίων έχουν πεθάνει οι 636, σύμφωνα με τον τελευταίο επίσημο απολογισμό.

Στον υπόλοιπο κόσμο έχουν επιβεβαιωθεί 240 κρούσματα του νέου κοροναϊού σε διάφορές χώρες και περιοχές, εκ των οποίων δύο θανατηφόρα στο Χονγκ Κονγκ και ένα στις Φιλιππίνες. Εκατοντάδες τουρίστες που βρίσκονται σε τρία κρουαζιερόπλοια παραμένουν σε καραντίνα στην Ασία, μετά την εμφάνιση κρουσμάτων.