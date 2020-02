Ήταν 7 το βράδυ της Δευτέρας (17/02/2020) όταν η κρατική εφημερίδα People’s Daily China έκανε ανάρτηση στο twitter με την οποία ανακοίνωνε τον θάνατο από κοροναϊό του διευθυντή του κυριότερου νοσοκομείου της Γουχάν, της πρωτεύουσας της επαρχίας Χουμπέι της κεντρικής Κίνας. Η ανάρτηση αυτή λίγο μετά κατέβηκε.

Την ίδια ανάρτηση, ότι δηλαδή πέθανε ο διευθυντής του νοσοκομείου, έκανε λίγη ώρα αργότερα και η επαρχιακή Επιτροπή Υγείας του Κομμουνιστικού Κόμματος στην επαρχία Χουμπέι.

Λίγο αργότερα όμως με νέα ανάρτηση, ενημέρωνε ότι είναι ακόμη ζωντανός.

«Σύμφωνα με συγγενείς του Λιου, οι γιατροί του νοσοκομείου κάνουν τα πάντα για να τον σώσουν», τόνιζε η επιτροπή στη δεύτερη ανάρτηση, προσθέτοντας ότι η προηγούμενη λανθασμένη πληροφορία προήλθε από έναν καλό φίλο του Λιου που δεν γνώριζε τις τελευταίες εξελίξεις.

Τι άλλαξε μέχρι σήμερα το πρωί; Ο διευθυντής που πέθανε και μετά «αναστήθηκε» τελικά πέθανε μέχρι νεωτέρας…

Γύρω στις 7 το πρωί η κρατική εφημερίδα έκανε ανάρτηση στην οποία πέθαινε «τελείως» τον διευθυντή του νοσοκομείου της Γουχάν…

Director of Wuchang Hospital in #Wuhan, respected neurosurgeon, Liu Zhiming, died at age 50 on Feb. 18 due to the #COVID19. He is the first hospital director that died from #coronavirus. Wuchang Hospital is one of the appointed hospitals for COVID-19 pneumonia patients in Wuhan. pic.twitter.com/AliqJj0mn2