Κοροναϊός: Τα κρούσματα αυξάνονται και ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας ακόμα το σκέφτεται

Την ώρα που τα κρούσματα κοροναϊού αυξάνονται με απίστευτους ρυθμούς στην Κίνα ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας ακόμα συνεδριάζει για να αποφασίσει αν θα σημάνει παγκόσμιο συναγερμό. Ο νέος κοροναϊός στην Κίνα έχει ήδη στοιχίσει τη ζωή σε 18 ανθρώπους και έχει μολύνει περισσότερους από 644.

Για παράδειγμα: Η Τουρκία θα υποβάλλει σε ελέγχους τους επιβάτες όλων των πτήσεων που καταφθάνουν στη χώρα από την Κίνα, με τη χρήση θερμικών καμερών κατά την άφιξή τους, μετέδωσε σήμερα το τουρκικό πρακτορείο ειδήσεων Anadolu.

Μια νοσοκόμα από την Ινδία που εργάζεται σε νοσοκομείο στο νοτιοδυτικό τμήμα της Σαουδικής Αραβίας διαγνώστηκε με τον κοροναϊό, έγινε σήμερα γνωστό από τον υπουργό Εξωτερικών της Ινδίας. «Περίπου 100 νοσοκόμες από την Ινδία, οι περισσότερες από την Κεράλα, που εργάζονται στο νοσοκομείο Αλ Χαγιάτ υποβλήθηκαν σε εξετάσεις και μία εξ αυτών διαγνώστηκε με τον κοροναϊό. Η νοσοκόμα υποβάλλεται σε αγωγή στο νοσοκομείο Άσιρ και αναρρώνει» έγραψε στο Twitter ο Β. Μουραλιντχαράν.

Το νοσοκομείο Αλ Χαγιάτ βρίσκεται στο Χαμίς Μουσάιτ, σε απόσταση 900 χλμ βορειοδυτικά της πρωτεύουσας Ριάντ. Ο υπουργός πρόσθεσε ότι οι νοσοκόμες τέθηκαν σε καραντίνα και υποβλήθηκαν σε εξετάσεις εξαιτίας του κινδύνου.

Προς το παρόν οι αρχές της Σαουδικής Αραβίας δεν έχουν ανταποκριθεί σε αίτημα για να σχολιάσουν το περιστατικό.

Το υπουργείο Οικονομικών της Κίνας ανακοίνωσε σήμερα ότι θα διαθέσει το ποσό του 1 δισεκατομμυρίου γουάν στην κυβέρνηση της επαρχίας Χουμπέι προκειμένου να βοηθήσει στις προσπάθειες για τον περιορισμό της επιδημίας του νέου κοροναϊού. Η επαρχία Χουμπέι είναι η πλέον πληγείσα στη χώρα από το ξέσπασμα, που ξεκίνησε στην πρωτεύουσά της Γουχάν.

Επίσης, το υπουργείο Παιδείας της Κίνας ανέφερε σήμερα ότι οι εκπαιδευτικές διοικήσεις και τα σχολεία σε ολόκληρη τη χώρα δεν θα πρέπει να οργανώνουν μαζικές συγκεντρώσεις ή εξετάσεις, ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη η επιδημία.

Τα πανεπιστήμια και τα κολέγια πρέπει να λάβουν μέτρα πρόληψης και ελέγχου των κρουσμάτων του νέου κοροναϊού, πριν από την έναρξη του εαρινού εξαμήνου, συστήνεται στην εγκύκλιο που εστάλη από το υπουργείο. Οι φοιτητές επιστρέφουν στα μαθήματά τους, μετά την εξεταστική, στα τέλη Φεβρουαρίου.

Η χώρα βρίσκεται σε “κόκκινο συναγερμό” αφού τα κρούσματα πολλαπλασιάζονται, ενώ -παρά τις αγωνιώδεις προσπάθειες- επεκτείνονται και πέραν των συνόρων της χώρας.

Λίγες ώρες μετά την ανακοίνωση ότι τρεις πόλεις σχεδόν 18 εκατομμυρίων κατοίκων μπαίνουν σε καραντίνα για να μην εξαπλωθεί περαιτέρω ο κοροναϊός, ενώ αναβάλλονται ακόμη και οι εορτασμοί για την κινέζικη πρωτοχρονιά, ήρθε η δραματική ανακοίνωση ότι το εμβληματικότερο μνημείο της χώρας, η Απαγορευμένη Πόλη, κλείνει μέχρι νεωτέρας.

Το παλιό ανάκτορο των αυτοκρατόρων της Κίνας θα κλείσει τις πύλες του από το Σάββατο «για να αποφευχθούν μολύνσεις που συνδέονται με τη συγκέντρωση επισκεπτών», αναφέρει το μουσείο σε ανακοίνωση που εξέδωσε.

Οι ασθενείς μεταφέρονται σε επιλεγμένα νοσοκομεία μέσα σε ειδικά αεροστεγώς κλεισμένα φορεία.

Τα μέτρα που λαμβάνονται για να τιθασευτεί η εξάπλωση του κοροναϊού είναι αυστηρά ειδικά στις πτήσεις που φεύγουν από την Κίνα. Στο βίντεο που αναρτήθηκε στο Twitter φαίνεται ειδικευμένο προσωπικό να μετρά την θερμοκρασία των επιβατών, καθώς ένα από τα συμπτώματα που εμφανίζει ο κοροναϊός είναι ο υψηλός πυρετός.

Prevent transmission,WuHan reduce the output is very important aspect. The most effective methods of prevention and control are early detection, early treatment and early isolation. There is no specific cure for this coronavirus, so wearing a mask can help.#武汉肺炎 #新型冠状病毒 pic.twitter.com/POSFEd6mWQ

— YAS-TEX (@yangshitex01) January 21, 2020